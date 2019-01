Antonio Tejado y Candela pasan del amor a las amenazas: "Voy a ir a por tu familia"

La complicada relación entre Antonio Tejado y Candela Acevedo no mejorado desde su entrada como concursantes de Gran Hermano Dúo. Aunque llegaron al reality asegurando que ya no eran pareja, los espectadores han sido testigos de románticos momentos en los que se han intercambiado besos y arrumacos que evidenciaban lo contrario.

Se trata de una relación difícil de entender pues cuando parece que están en su mejor momento, estalla la guerra entre ellos y comienzan a lanzarse reproches y descalificativos que terminan en tragedia. "Se ha dado una imagen de mí un par de días o tres que no la perdonan en la tele", llegó a reprocharle Antonio Tejado para a continuación decirle que su madre y su tía estarán contentas al verle en esa situación.

Este lunes, en una imágenes emitidas en GH Dúo: última hora, se pudo ver a Antonio besar a Candela y a continuación criticar duramente a la familia de la concursante. Según el ex de Chayo Mohedano, los familiares de Candela estarían votando para que abandone la casa este jueves y amenazando con que tras su salida "irá a por ellos".

Kiko Hérnández aportó más datos sobre este asunto por la tarde en Sálvame. Según el colaborador, van diciendo "cosas muy graves que la propia Candela les habría contado. Es tan grave que Tejado podría no estar ni concursando. Me gustaría que Candela fuera al confesionario y dijera que nos iba a contar la verdad. Cuenta la verdad y después vete a la comisaría y denuncia. Yo no sé si Antonio lo sabe, me imagino que sí", dijo sin entrar en más detalles. Finalmente, Hernández dejó claro que para él todo lo que cuenta "es mentira".