Eva González rompe a llorar en el instante más desgarrador de 'La Voz'

Eva González no parece haber sufrido con el cambio de MasterChef a La Voz. En este nuevo lunes de audiciones a ciegas, la presentadora ha demostrado estar perfectamente integrada en el equipo formado por los coaches Antonio Orozco, Pablo López, Paulina Rubio y Luis Fonsi a la hora de elegir concursantes.

Tanto es así que, ante la actuación de Andrés, un joven que sufrió acoso y bullying en su juventud, Eva no pudo reprimir las lágrimas ante el extraordinario talento del cantante, que interpretó "Dancing on my own", de la artista sueca Robyn.

Andrés, en plena actuación | Atresmedia

Madrileño de San Agustín de Guadalix, Andrés Martín conmovió a todos con su interpretación del tema. Pero fue Eva González quien más "sufrió": a ella le tocó acompañar a su familia en el backstage, y escuchó la historia y las reacciones de su madre de primera mano.

Andrés, que habitualmente canta en Metro de Madrid (tal y como él mismo confesó) finalmente se fue con Pablo López, que se disputó al cantante junto a su compañero coach Antonio Orozco.