El motivo por el que Terelu Campos ha hecho llorar a Paz Padilla

Después de más de tres meses de ausencia, Terelu Campos regresó hace una semana a su puesto de trabajo en Telecinco. A su llegada al plató de Sálvame, tuvo unas emotivas palabras dirigidas a Paz Padilla, con quién no coincidió ese día porque era Carlota Corredera la encargaba de conducirlo. Este lunes, se reencontraron y Terelu explicó el motivo de las tiernas palabras hacia su compañera.

"Paz, déjame que te dé las gracias públicamente", comenzó diciendo Terelu tras fundirse en un emotivo abrazo. "No ha habido un solo día que tú no hayas llamado ni hayas mandado un mensaje. Creo que esas cosas hay que hacerlas. Igual que lo he hecho en privado, quería hacerlo públicamente", confesó. La hija de María Teresa Campos agradeció a la presentadora el haber sido "tan buena compañera": "Te doy un millón de gracias y sé que, pase lo que pase, tendré siempre una llamada, tendré un cariño, tendré un mensaje tuyo".

Muy emocionada, la presentadora volvió a abrazar a su compañera y contestó: "Estoy muy contenta de que ya estés aquí y de que te quede tan poquito para recuperarte. Me alegro muchísimo". La tertuliana también tuvo unas sentidas palabras para Alberto Díaz, uno de sus directores de Sálvame, que también estuvo siguiendo todo su proceso de recuperación y sufrió junto a ella: "Todo el cariño y toda la preocupación que sé que ha tenido".