Alejandro Albalá revela lo que Sofía Suescun le cuenta fuera de micros

Si hace unos días se hablaba de un posible acercamiento (con supuesto edredoning incluido) de Sofía Suescun y Alejandro Albalá dentro de la casa de Gran Hermano Dúo, durante las últimas horas la expareja atraviesa su peor momento. El exmarido de Chabelita sigue muy confundido con los cambios de actitud de su pareja de concurso: "Me dices 'te amo, te quiero, quiero estar contigo cuando estemos fuera, quiero un hijo tuyo' y me pides que sea secreto. ¿Por qué quieres que sea secreto? ¿Es que estás jugando?", desveló sobre las confidencias que comparten durante las noches cuando no tienen los micros encendidos.

"Claro que le digo cosas bonitas, porque me sale. Eso no quiere decir que le esté prometiendo que fuera nos vayamos a casar. Todo lo que nos decimos mirándonos por las noches es la realidad. Yo no puedo estar fingiendo eso", aseguró la ganadora de Supervivientes antes de romper a llorar en El confesionario.

"No quiero estar aquí más. ¡Me quiero ir de aquí! Todo lo hago mal. ¿Entonces para qué quiero estar aquí? No podemos estar juntos porque yo no estoy preparada, porque no valgo como novia, porque no puedo tener algo serio, aunque quiera. ¡No puedo, tío! Porque a mí también me gusta sentirme querida. No valgo para nada del amor, tengo un problema y es que necesito sentirme siempre querida", gritó con lágrimas en los ojos.

Albalá replicó contra ella: "Siempre que te digo algo me dices que te intento dejar de mala". "Es como que aprovechas mi debilidad amorosa", contestó Suescun.