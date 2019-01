Surrealista cena entre Maite Galdeano y Julio Ruz: "¡Agarra a tu hembra!"

Gran Hermano Dúo regresó este miércoles con un nuevo programa presentado por Jordi González en el que repasaron toda la actualidad que ha ocurrido en los últimos días en la casa de Guadalix de la sierra. Tras mostrar unas imágenes sobre la enésima discusión entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz y varias confesiones entre Sofía Suescun e Ylenia Padilla, llegó el gran momento que tenía preparado el programa: una cena romántica entre Maite Galdeano y Julio Ruz.

Un estrambótico acontecimiento que dejó algunas escenas memorables: "Me sonaban cantos de sirena de que me reclamas y dije bueno, pues vamos a cenar con Julio", dijo Maite al encontrarse con el empresario. "Bueno, pues aquí estoy. Dice mi hija que eres majísimo y puede que seas el hombre de mi vida", dijo la exconcursante de Gran Hermano, muy directa. Tenía unas ganas de verte en carne y hueso. Estoy como una niña con zapatos nuevos". Y continuó siendo muy sincera con su compañero de cita: "Me he hecho unos arreglitos en la cara y el cuerpo, por si no te habías dado cuenta. ¿Cuántos años aparento?" preguntó a Julio. "¿35?", respondió.

Tras hablar sobre su amor por los pimientos y preguntar a Julio por su patrimonio y su trabajo, la madre de Sofía Suescun quiso terminar la velada con una fotografía. Maite se acercó a Julio para hacerse un selfie: "¡Agarra a tu hembra!", le insistió.

¡Tenemos las imágenes de la noche! ¡Así han quedado los selfies de @_MaiteGH16_ y @JulioARuz tras su cita de esta noche on maravillosas, ¿verdad? a href="https://twitter.com/hashtag/GHD%C3%9AO%C3%9AltimaHora5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GHDÚOÚltimaHora5 pic.twitter.com/UvzasV54Kr — Gran Hermano (@ghoficial) January 23, 2019

El tono de la cita dejó boquiabierto incluso al presentador Jordi González: "Van a terminar la cena pidiendo una hora sin cámaras", dijo entre risas. Después reunió a los concursantes en el salón y les comunicó los porcentajes ciegos de los tres nominados de la semana Antonio Tejado, Yurena y Kiko Rivera. El más votado tiene un 60% de votos, seguido del segundo con un 31,7% y del tercero con un 8,3%. Este jueves, en la gala de GH Dúo, los concursantes y espectadores saldrán de dudas.