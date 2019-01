Candela, destrozada tras descubrirse lo que ocultaban Antonio Tejado y Sofía Suescun

Noche decisiva para la pareja formada por Antonio Tejado y Candela Acevedo. La nominación de éste junto a Yurena y Kiko Rivera le ponía el disparadero de salida, pues la audiencia y los usuarios de las redes sociales parecían no tolerar sus actitudes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el descubrimiento de Candela como una de las villanas de la edición dieron un vuelvo inesperado en las votaciones de los espectadores.

Y es que la pareja no ha dejado de protagonizar enfrentamientos desde que entrasen en el concurso. Unos conflictos en los que se ha calificado a Tejado de "manipulador", "machista" y "mentiroso" y cuyo comportamiento ha sido nublado por los "celos enfermizos" de Candela.

Este jueves durante la gala, el programa mostró a la pareja imágenes de su último conflicto cuando Candela acusó a su ex de intentar oler el aliento a María Jesús Ruiz. Una surrealista discusión que ocurrió en el contexto de la prueba semanal a la que se enfrentaba el grupo. En un momento dado, Antonio pidió a María Jesús que cantara a su bebé (el muñeco que forma parte de la prueba) y que según Candela, era una excusa "para oler su aliento". "A él le pone hacerlo, cuando habla conmigo le gusta oler mi aliento. Y se acerca a María Jesús para darme celos. Sigue haciendo cosas para hacerme daño". Antonio contestó: "Eso no es verdad. Me da miedo tu capacidad para inventarte algo. Me das mucho miedo".

Aunque en un primer momento se evidenció que Candela tiene un problema a la hora de controlar sus ataques de celos, más tarde el programa decidió emitir un vídeo que evidenciaba que hay veces que no se equivoca a la hora de valorar a su ex pareja. Desde el comienzo del concurso, siempre ha mantenido que Antonio tenía interés en tener algo con Sofía Suescun, algo que hasta ahora había sido negado por ambos.

En las imágenes emitidas, Sofía desveló algo que habían ocultado hasta ahora: existió una conversación antes de entrar en el programa a través de la mensajes privados en Instagram. En una charla mantenida entre ellos durante una fiesta organizada en la casa, Sofía dio a entender que en esos mensajes la intención de Tejado habría ido más allá. Aunque más tarde reculó y aseguró que solo habían intercambiado unas palabras. Por su parte, mientras Candela lloraba ante las evidentes imágenes, Antonio reivindicó su "derecho a tener amigas".

Lo que quedó de manifiesto es que la ambigua (y a veces pérfida) actitud de Candela ha cambiado completamente la percepción que el público tenía de su ex pareja, con el antes de entrar en la casa Gran Hermano Dúo no sentía complicidad e incluso era considerado uno de los personajes del corazón más odiados e insoportables. Tanto así, que en un giro complemente inesperado, Antonio se libró de la expulsión y finalmente Yurena tuvo que abandonar el concurso. Tras la salida de la concursante, el ex de Chayo Mohedano se reencontró con Candela, que confesó no estar nada contenta con la decisión del público a pesar de los sentimientos que aún tiene hacia él.