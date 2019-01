Un comentario concreto de Lorena Vázquez, una de las colaboradoras de Alfonso Arús en Arusitys, en La Sexta, ha ofendido de tal manera a Elena Tablada que la ex de Bisbal ha tenido que salir al paso de sus palabras.

"Querida señora: 1, las informaciones que has leído están equivocadas; 2, sí es mi hija y su cara debería estar pixelada; 3, esto no es un photocall; con esto dicho te agradezco tus buenos deseos de un huracán durante mi boda, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Con comentarios así en la televisión, ¿cómo pretendemos acabar con el bullying?", escribió una airadísima Elena.

¿A qué huracán en concreto se refería la ex de Bisbal? Lorena Vázquez quiso mostrarse chistosa con dos temas tabú para Elena, los de su boda con Javier Ungría en La Habana y su hija Ella, a quien tuvo de su relación con Bisbal. "Hubiera estado bien que el tornado llegara a Cuba justo cuando Elena se estaba casando con Javier Ungría", dijo la colaboradora de Arús, con motivo de la asistencia de Elena junto a su hija al desfile de la moda de Madrid.

Eso, sin duda, debió enfadar a Tablada, pero Vázquez fue algo más allá con Ella, la hija de Tablada, en un comentario que además era erróneo. La colaboradora también dudó de que la ex de Bisbal llevase a su hija a un evento público, al ser tan celosa de la intimidad de Ella, la niña, además de haber tenido ya rifirrafes con Rosanna Zanetti en redes por esa causa. "No creo [que la llevara] porque las informaciones que he leído no lo ponía, y me extrañaría que la llevara a un photocall", dijo. Tal y como le aclaró la propia Tablada, Vázquez estaba equivocada en lo anterior y en esto, y lo hizo con contundencia.