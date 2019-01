Federico destroza a Marie Kondo en tres minutos

Federico Jiménez Losantos ha abordado en la Crónica Rosa su opinión sobre ¡A ordenar con Marie Kondo!, la nueva sensación de Netflix y también autora de varios libros sobre el "arte de organizar tu casa y la vida".

El director de Es la mañana de Federico ha criticado jocosamente a la japonesa, de 34 años, que promulga no tener más de 30 libros en casa: "Cuando en España haya Justicia Marie Kondo será perseguida. Una tía payasa, una hormiga japonesa que no habla inglés y entra dando un saltito, dice "hola", como la Abeja Maya pero en tonto, y va con una traductora que dice que tu vida no vale nada porque tu relación con las cosas es una tontería, porque tienes demasiadas cosas en casa. No la dejes entrar".

Losantos fue más allá, en plena crónica rosa de esRadio, asegurando que la japonesa "te culpabiliza de tal manera que al final los propietarios de las casas que visita son como zombies que al final dicen que es verdad y que no sabían nada de eso". "Es una tonta oceánica que al final se va en una limusina en la que caben 17.000 como ella", remató Federico.