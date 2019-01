Piden la expulsión de Julio Ruz por acorralar a María Jesús Ruiz

El cuestionable comportamiento de Julio Ruz con María Jesús Ruiz durante las últimas horas en GH Dúo podría costar muy caro al empresario. A pesar de convertirse contra todo pronóstico en uno de los concursantes más queridos por el público, su obsesión por la ex miss España le ha jugado una mala pasada y las consecuencias podrían ser fatales pues ya hay voces en las redes sociales pidiendo su expulsión.

En la escena en cuestión, Ruz persiguió a la modelo hasta la lavandería mientras le pedía que le escuchase y la amenazaba con no dejar de presionarla: "No pasa nada, yo te persigo. Donde quieras que vaya, vamos a ir" .En ese momento se cruzaron con Ylenia, que salió en defensa de su compañera: "Es muy feo lo que estás haciendo Julio". "Meterse donde no te llaman también está muy feo".

Julio está canceladísimo. Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6 pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) January 30, 2019

Ya en la lavandería, Julio intentó ayudar a su ex a colocarse el abrigo mientras le agarraba peligrosamente el brazo: "No hace falta que seas tan caballero, que me dejes en paz Julio, te lo digo de verdad", dijo la exmodelo mientras su expareja la arrinconaba contra la pared y la sostenía para evitar que huyese: "Me haces daño, y lo sabes", repetía él mientras a ella se le desencajaba el rostro.

En ese momento, apareció Antonio Tejado corriendo y advertía al empresario: "Te he visto cogerla por el brazo desde allí". María Jesús aprovechó para escapar a la zona donde se encontraban el resto de sus compañeros. Entre ellos una enfadada Ylenia que siguió increpando a Julio: "Estate quietecito, te lo digo". Asimismo, la concursante pedía que lo echaran "a la puta calle" e instantes más tarde confesó que, ante esas situaciones, "se le sale el corazón".