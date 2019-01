Las conexiones en directo en televisión pueden ser muy complicadas para los reporteros, sobre todo si los viandantes interrumpen su trabajo. Es lo que le ocurrió a Sergi Ferré, trabajador de Sálvame, en mitad de una conexión con el plató en la que se hablaba de Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros.

Un hombre merodeaba a Ferré con el móvil en la mano cuando, en mitad del directo, comenzó a gritarle: "¡Del tema de Venezuela no habláis". El reportero avisó a los compañeros para que se lo llevaran y le empujó para que se apartara del plano. "Venga, que en tu casa ya saben que eres tonto", le dijo. Ante la insistencia del agitador, espetó: "Este no es el programa. ¿Y a mí qué me cuentas de Venezuela? ¡Vete a La Sexta!".

La respuesta desde el plató fue inmediata y Carlota Corredera trató de poner calma. La presentadora dio un toque de atención a su compañero y avisó de que, aunque no se hable "de la grave situación que vive Venezuela, no significa que no nos importe".

Qué paciencia tiene @SergiFerre en sus directos ! Molestar así al personal cuando está trabajando no procede... — Aarón Miranda (@srtomiranda) January 31, 2019

"Y a mí qué me cuentas de Venezuela, no es el programa, vete a La Sexta" Momentazo en Sálvame — uande G. @juande93) January 31, 2019

de Sergi en sálvame vergonzoso, hablarle de esa manera aún Venezolano que se vaya ala sexta hablarlo, que le pasa a Venezuela, que no es su problema . — Lena Terrazas (@TerrazasLena) January 31, 2019

Por favor el reportero de Sálvame que le ha faltado meterle con la alcachofa. "Venga que en tu casa ya saben que eres tonto" p> — Gato Cabrón (@GatoCabron1) January 31, 2019