Ola de repulsa e indignación contra La Sexta por dar voz al narcotirano Maduro

La Sexta y el programa Salvados, de Jordi Évole, vuelven a dar voz al dictador Nicolás Maduro en plena crisis en Venezuela ante la proclamación del presidente interino Juan Guaidó y su reconocimiento por la gran parte de la comunidad internacional, a excepción de España, que se limita a dar un ultimátum al tirano bolivariano.

Desde el perfil de Twitter de la cadena utilizan la imagen de Maduro como cebo para que los potenciales telespectadores no se pierdan la nueva entrega del programa de Évole. "El propio @NicolasMaduro te dice por qué no debes perderte este domingo la entrevista que le ha hecho @jordievole", dice el tuit.

Pero a La Sexta le ha salido el tiro por la culata. Muchos usuarios de Twitter están afeando que se dé voz al dictador venezolano, como ya se hizo a finales del año 2017. Se habla de desintonizar la cadena de televisión, de hacer propaganda de la tiranía, de un pseudopresentado blanqueando a un dictador, y lamentan con ironía que Évole no pueda entrevistar a otros dictadores como Franco o Hitler.

La sexta cómplice de un asesino. No cuenten conmigo. Desintonizo ya

No hay escoria política a quien no le hagáis propaganda en La Secta.

Me acabáis de convencer de que lo mejor es irse el domingo de cena con los amigos y no ver esa inmundicia de programa. Gracias pero ya veis que tendremos planes más placenteros y productivos que ver a un pseudo presentador blanqueando a un dictador.

No sólo "me la voy a perder", además ya he desintonizado La Secta. Sois un estercolero mediático.