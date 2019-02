Piden que se le retire la pensión por invalidez a Maite Galdeano

Desde que la casa de Gran Hermano Dúo abriera sus puertas durante los primeros días de enero, Maite Galdeano se ha convertido en una de las protagonistas de la edición a pesar de no ser concursante. Desde el exterior ejerce de defensora de su hija Sofía Suescun y junto a Jorge Javier Vázquez, protagoniza surrealistas momentos que la hacen imprescindible en las galas. Durante su última visita a la casa de Guadalix, (la primera fue para tener una cita romántica con Julio Ruz, del que luego ha renegado) para abrazar a su hija y tener una conversación con su exyerno Alejandro Albalá, se convirtió en centro de las críticas en las redes sociales tal y como destaca el digital Look.

Durante un momento de la noche, Maite se levantó y, con gran ímpetu, bailó una coreografía flamenca. Momento en el que las redes sociales recordaron su entrevista en Sábado Deluxe tras un largo periodo de ausencia donde contó que había conseguido la invalidez a consecuencia de su fibromialgia: "Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón", dijo tras conseguir una pensión de 1.100 euros.

Muchos se preguntaron si era posible moverse de esa manera sufriendo una enfermedad tan dolorosa como la fibromialgia. La indignación se incrementó cuando, ya en plató, volvió a bailar a petición de Jorge Javier Vázquez. "Está estafando a los españoles", dijeron algunos.

@info_TGSS Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano la invalidez adsoluta por Fibromialgia y una pensión de 1,100€ mensuales que pagamos los Españoles.

Basta de estafar. pic.twitter.com/sx2ULGzHbB — Mariquita Pérez (@tonipe1965) February 6, 2019

También recordaron las palabras de Raquel, concursante actual de Gran Hermano Dúo, que durante el paso de Sofía por Supervivientes, afirmó que Maite no defendía a su hija en los plató no porque estuviese enferma, sino porque lo que quería era conseguir una indemnización por su enfermedad. Ahora, las sospechas contra la ex gran hermana están creciendo y ya hay quien ha pedido que se le retire la compensación.