Tras la cuádruple salvación del martes, Sofía Suescun y María Jesús Ruiz se enfrentaron en un duelo entre mujeres de bandera… entre mujeres que no se soportan. En apenas unos días las dos se han llamado de todo, aunque quizá más una agotada Sofía a María Jesús, que por otro lado –y según el lince Julio Ruz- tampoco ha perdido precisamente el tiempo trazando una estrategia de seducción al canallita de Antonio Tejado.

"Ha habido sorpasso", anunció Jorge Javier, arrojando dudas sobre el trono de ganadora de Sofía Suescun, empeñada en lograr el triplete GH VIP-Supervivientes-GH Dúo, dando a entender que se había producido un vuelco radical. Y, en efecto, una de las dos dio la vuelta a la tortilla en las últimas horas, con un 38 contra un 61%. En todo caso, el programa se preparaba para perder una concursante de relumbrón, probablemente el primer gran puntal de la primera edición de este Gran Hermano por parejas.

Al final, la expulsión se la ganó Sofía, y se la ganó a pulso. Bien es cierto que el romance incipiente entre María Jesús y Antonio Tejado ayudó a la modelo a permanecer en la casa (y a nosotros a atender a la gala, al menos para comprobar la cara de celos de Julio Ruz).

Pero aún hubo más. La fuerza y el carácter de las dos nominadas llevó a Carolina Sobe y Jorge Javier a "reflexionar" sobre el marcado acento femenino de la gala del jueves. Todo iba sobre celos y relaciones entre hombres y mujeres en esta gala, o eso se pretendió.

Ylenia, consciente de todo en calidad de observadora, no dudó en criticar esta telaraña de relaciones tóxicas. Y por ejemplo, acusó a Tejado de ir por la casa con "los huevos cargados" nada más dejar a Candela, dudando que con el debate feminista en la cresta de la ola, la conducta de María Jesús Ruiz –enfrascada en un mar de provocaciones con Tejado tras el acoso de Julio Ruz- generase buena imagen en el exterior. Lo mismo vale para Sofía, que ha usado a Albalá (y él a ella) para generar interés pese a evidentemente no soportarse.

Jorge Javier aconsejó a Ylenia que parase, ya que María Jesús no se había adjudicado el título de "ejemplo para las mujeres" con esa conducta que tanto molesta a la de Gandía Shore. Y muchos espectadores recriminaron vía Twitter a la de Benidorm que diese clases de feminismo… cuando ella misma no predica con el ejemplo.

Ylenia sigue siendo de mis favoritas, pero su feminismo va y viene según como le caiga la otra persona #GHDÚOGala6 — @alexbarea) 7 de febrero de 2019

Totalmente de acuerdo con tejado, feminismo barato y asqueroso el de esta #GHDÚOGala6 — eenDela@LagosMadariaga) 7 de febrero de 2019

Ylenia diciendo que MJ no es un buen ejemplo para la lucha de las mujeres como si ella lo fuera #GHDÚOGala6 pic.twitter.com/rnLjSaLSY1 — Ner @itsdaneris) 7 de febrero de 2019

"Tengo la conciencia súper tranquila de que ni a ella ni a mis compañeros les he hecho nada malo", dijo María Jesús poco antes del momento final, mientras Sofía se seguía escudando en su sinceridad para justificar el odio. Un odio que María Jesús reconoce, pero asegurando que ella sí es capaz de "convivir". "No me has hecho nada porque no puedes hacerme nada", respondía la Suescun. Lo dicho: fin del reinado en los realities de Sofía, que apenas podía aguantarse la rencor una vez Jorge Javier le señaló el camino.