Noemí Galera planta cara a Risto Mejide y Rafael Amargo tras sus duras acusaciones

Aprovechando el final de la séptima edición de Tu cara me suena, en la que María Villalón se alzó con el primer puesto, La 1 de TVE estrena el concurso La mejor canción jamás cantada, un nuevo espectáculo musical presentado por Roberto Leal y que cuenta con Noemí Galera como miembro del jurado, que deja durante unos meses su puesto como directora de la academia de Operación Triunfo.

Un show en el que cada semana, distintos artistas interpretarán una canción, hasta un total del 10 y los usuarios deberán emparejar cada canción con un intérprete con el objetivo de encontrar la mejor canción jamás cantada. En el primer programa, dedicado a la música de los años 80, contará con invitados como Ana Mena, Bebe o Falete o algunas de las caras más conocidas de Operación Triunfo como Famous o Alfred García.

Precisamente sobre la segunda temporada del talent show producido por Gestmusic, Chic tuvo la oportunidad de charlar con Noemí Galera que reconoció que ha sido una edición muy complicada: "No tengo la sensación de que hayamos fracasado. Yo no lo he vivido así. Está claro que con la anterior edición el revuelo fue mayor, al igual que ocurrió con la primera edición con Bisbal, Rosa, Chenoa… Lo peor han sido las polémicas, pero bueno, ya ha pasado todo". Y confirma que estaría "encantada" de volver a ejercer de directora en la ya confirmada nueva edición del concurso: "Aún no se puede contar nada, eso depende de la cadena y la productora. Pero me gustaría".

Durante la presentación, Noemí también tuvo que enfrentarse a las declaraciones de Risto Mejide, con el que compartió mesa de jurado durante la etapa del concurso en Telecinco. A pesar de que fue el espacio que lanzó al estrellato al publicista, él no lo recuerda con tanto cariño: "Yo quería cargarme el programa desde dentro. Odiaba el formato y no quería hacer otra edición después de la primera. Desde el principio estuve dando por saco a Noemí y a los productores", aseguró durante la entrevista a Jesús Vázquez en Chester. "Es que me ha llamado tantas cosas…", comenzó diciendo Noemí. "En realidad no nos llevávamos tan mal, nos llevábamos bien. Ahora no nos llevamos ni bien ni mal, porque no he vuelto a saber nada de él ni hemos vuelto a coincidir", confesó para después recriminar al publicista que quiera sacar a la luz cosas del pasado: "Que diga lo que quiera Risto Mejide. Felicidades y gracias".

Otro de los que se mostró muy crítico con el formato fue el bailarín Rafael Amargo que ejerció de profesor de baile durante la cuarta edición del concurso y donde dio clases entre otros a Soraya Arnelas o Edurne. Amargo acusó a la productora en declaraciones a Europa Press de "no tener el alma limpia". Entre otras cosas, les definió como "manipuladores", "mentirosos" e "ingratos". A pesar de las graves acusaciones, Noemí Galera prefiere no entrar en polémicas y afirma que ella no recuerda que a Amargo se le dijera cómo tenía que hacer su trabajo.

También fue muy clara cuando habló sobre Miki, el nuevo representante de España en Eurovisión, y del que pocos días después de ser elegido para ir a Tel-Aviv, aparecieron unas fotografías con una estelada durante una Diada en Cataluña en el año 2015: "En Eurovisión no hay política ni ideologías. Es música. Miki es un chaval que tiene ganas de ir, tenemos que quedarnos con eso y ya está. Está haciendo un buen trabajo y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".