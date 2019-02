La separación de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban sigue siendo noticia. Dieciocho años después, la ruptura de esta pareja tan mediática continúa dando de qué hablar. Desde la aparición de la supuesta amante de Jesús, Carmen 'La pimiento', mucho se ha especulado con esta ruptura y los episodios de violencia que se habrían vivido en Ambiciones.

Cansada de este tema, Belén llegó este lunes a Sálvame con las pilas cargadas. La de Paracuellos no entiende que todo el mundo esté hablando de esta separación cuando el que debería romper su silencio es Jesús: "Si alguien tiene que hablar que hable Jesulín, no por detrás".

Y es que, según se supo el lunes 11 de febrero, Jesulín le habría sido infiel a su mujer, María José Campanario, con una presentadora de televisión "rubia y con un tatuaje" y que actualmente trabajaría en Telecinco (en concreto proveniente de El Programa de AR). De esa mujer nadie dio el nombre, pese a la petición de Belén, ya con los nervios a flor de piel.

elén Esteban pierde los nervios y da un dato sobre la presentadora ‘amiga’ de Jesulín: "Está trabajando con Ana Rosa Quintana" a href="https://t.co/BkyPCIzxZE">https://t.co/BkyPCIzxZE pic.twitter.com/u6f1PI0A1I — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 11 de febrero de 2019

Las informaciones de Diego Arrabal sacaron de quicio a la mujer, algo que él no entendía: "Estamos hablando de si e fuiste o te echaron de Ambiciones", preguntó a la de Paracuellos. Unas declaraciones a las que Belén no dudó en responder: "No me vas a humillar, corazón".

Harta, Belén se marchó del plató para no escuchar todo lo que tenía que decir el paparazzi. Una ausencia que no duraba mucho pues volvía a entrar a Sálvame para enfrentarse con la mismísima Paz Padilla.

Y es que un comentario de la presentadora no le hizo gracia a Esteban. La gaditana dio su punto de vista de toda esta polémica: "A lo mejor no le interesa, no quiere porque es un padre responsable en ese sentido", unas declaraciones que dolieron a su amiga: "Paz, te pediría por favor que cuando yo no esté puedes decir lo que quieras pero como amiga te pido... lo del padre responsable me parece que sobra".