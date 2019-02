Nuevo varapalo para TVE: cancelado el programa de Raquel Sánchez Silva

La audiencia de La 1 de Televisión Española sigue bajando a pasos agigantados. La principal preocupación de los responsables de la cadena son los bajos datos de los servicios informativos, que ya son la tercera opción para los españoles, pero los programas de entretenimiento tampoco parecen funcionar.

Así, el espacio Lo siguiente presentado por Raquel Sánchez Silva ha sido fulminado de la parrilla televisiva, según adelanta Yotele. El programa que se emite en el acces prime-time arrancó en octubre de 2018, coincidiendo con la nueva edición de Operación Triunfo que se emitía a continuación. La competencia ha sido uno de los grandes problemas a los que se ha tenido que enfrentar, ya que coincidía con El Hormiguero (Antena 3), El Intermedio (La Sexta), First Dates (Cuatro) y las ediciones VIP y Dúo de Gran Hermano (Telecinco). Sus datos de audiencia rondaban el 5% y 7% de cuota de pantalla, unos números muy por debajo de la media para La 1.

El programa trató por todos los medios de remontar la audiencia con cambios en su contenido, entre ellos, prescindir de los minutos destinados al humor. Es lo que aseguró Valeria Ros, cómica y colaboradora del programa, en una entrevista en La lengua moderna de la Ser. "La directora del programa me dijo que tenían que quitar la comedia porque no estaba funcionando. De comedia me han quitado a mí sola, todos siguen", dijo entre risas. Marta Márquez, Dani Piqueras, Carolina Iglesias, Ángel Carmona, Juan Sanguino, Quan Zhou y Ángela Ponce completaban la lista de colaboradores que, como Sánchez Silva, se han quedado sin programa.