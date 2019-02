Candela consuma su venganza contra Antonio Tejado y lo machaca en directo

Llega la noche más romántica del año a la nueva gala de Gran Hermano VIP. Coincidiendo con el día de San Valentín el programa organizó a los concursantes unas románticas veladas con algunos de los expulsados: Ylenia recibió la visita de su adorado italiano Fede, Sofía volvió una semana después para volver a marear con su indecisión a Alejandro Albalá y Candela, la villana de la edición, regresa a consumar la venganza contra su ex Antonio Tejado que desde hace unos días vive un cuestionado amor con María Jesús Ruiz.

Como era de prever, la llegada de Fede a la casa de Guadalix de la Sierra supuso una inyección de energía para Ylenia Padilla, que atraviesa su semana más difícil tras la salida de su mejor amiga la semana pasada. Aunque ha tratado de apoyarse en sus compañeros Yoli y Fortu, el rechazo de Carolina Sobe (sin duda la más interesada y falsa de los concursantes) ha sumido en la tristeza a la Benidorm, que en la últimas horas ha amenazado con abandonar la casa. Fede animó a su ex pareja a seguir en Guadalix y sacar la fuerza que lleva dentro y que hasta ahora no ha demostrado, convirtiéndose en la sombra de otros concursantes con más fuerza.

Menos amable fue la visita de Sofía Suescun a Alejandro Albalá. Aunque el encuentro entre ellos fue muy cariñoso no tardaron en aparecer los primeros reproches. Mientras él sigue dispuesto a retomar su relación ella prefiere marear al concursante y no aclarar cuáles son sus verdaderos sentimientos: "Nosotros nos hemos amado pero tenemos cosas que hacen que estemos siempre mal y me encantaría que todo se solucionase. Lo que tenemos es súper real", dijo ante las preguntas de Jorge Javier Vazquez que le preguntó en varias ocasiones si está enamorada: "Quiero ver cómo estamos fuera. No quiero vender la moto a nadie. Quiero él esté tranquilo y que sepa que fuera lo voy a estar apoyando. Pero sabes que te quiero". Albalá terminó estallando contra su ex: "¡Siempre estás con lo mismo! Parece que has venido a desequilibrarme. Si me dices que vamos a ser amigos no sé a qué has venido. Me ha dolido, me he quedado un poco flipado. Me he emocionado cuando te he visto aquí rodeada de corazones porque pensaba que venías a arreglar las cosas", concluyó antes de despedirse de Sofía.

Pero sin duda la protagonista de la noche fue Candela Acevedo, que volvió a Guadalix para consumar su venganza contra su ex Antonio Tejado, que tras su ruptura ha comenzado una relación con María Jesús Ruiz. "Vengo a felicitarte por tu boda", dijo ella en su reencuentro refiriéndose al juego que hicieron la noche anterior donde simularon una boda oficiada por Juan Miguel. "He venido porque el programa quiere contenido y aquí estoy. A ti lo que te gustaría es que no hubiese venido. Vengo a felicitarte porque te veo muy a gusto con María Jesús pero ¿qué vas a hacer con las chicas que has dejado fuera?", continuó mientras Antonio ponía cara de circunstancia. "Darme cuenta de quién eres es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me has hecho un favor. ¡Qué feliz estoy!", aseguró mientras él intentaba justificar su comportamiento de las últimas semanas.

"¿Por qué me llorabas todas las noches para que fuera a tu casa?", le preguntó, a lo que él contestó: "Cuando no he estado contigo he hecho lo que me ha dado la gana. Esto son movidas tuyas para hacerte entrevistas fuera de aquí". "Pues de momento no he hecho ninguna", aclaró Candela. "Gracias por haber entrado en este programa. Me prometiste que nunca me harías daño y es lo único que has hecho durante este programa. Te doy un aplauso por enamorarte, te ha durado poco la tristeza por mi. Has sido muy cruel", terminó. "No estamos haciendo ningún papel. Hacemos cosas en broma pero todo es real", concluyó Tejado.

Otro de los momentos más esperados de la noche era conocer que miembro de la pareja formada por Yoli y Fortu sería el elegido por el público para abandonar la casa de Guadalix. Una dura separación que llegaba en la noche más romántica del año. "Es nuestro final dentro de la casa. El final de una etapa", dijo Yoli antes de conocer la noticia. "Sabemos que cuando salgamos de aquí estaremos juntos. Para nosotros San Valentín es todo el año. Lo celebraremos con todo el amor que tenemos el uno por el otro", comentó Fortu.

Finalmente, la audiencia eligió que debía abandonar la casa el cantante, dejando completamente destrozada a su pareja. "Lucha cariño, no te calles de nada. No me han dejado romper este muro que hemos tenido que soportar. Rómpelo tú. Ve a por el más fuerte y luego a por los demás".