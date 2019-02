Las razones por las que 'GH Dúo' debería expulsar a Antonio Tejado, según sus propias normas

Antonio Tejado está en el punto de mira de los espectadores, pero parece que no de los responsables de GH Dúo. Hace dos semanas, Julio Ruz fue expulsado por "conducta inaceptable" con María Jesús Ruiz, algo que todavía no ha ocurrido con el sobrino de María del Monte y que recuerda mucho al caso de Suso Álvarez en la edición VIP. Según la trayectoria del reality y los criterios que aplicó con otros concursantes, Tejado debería haber salido de la casa de Guadalix por varios motivos.

El primero y más claro de todos, es su comportamiento con María Jesús, con la que protagoniza una especie de historia de amor que no convence a la audiencia. Sea real o no, Julio fue expulsado por arrinconar a su exnovia, mientras las faltas de respeto de Tejado son continuas, desde utilizar un espejo para mirar debajo de la falda de la ex-Miss, perseguirla por la casa, forzarla o intentar besarla sin su permiso.

Antonio Tejado se pasa mil pueblos #GHDUO8F pic.twitter.com/BMH7JWsPaW — Javier Terrén (@javier_terren) February 8, 2019

Para el reality, planear un montaje con el que mantenerse en la casa y acudir después a otros programas de Telecinco y revistas del corazón está completamente prohibido. Ocurrió en GH 12, cuando Julio el Feroz y Flor fueron expulsados "por atentar contra la esencia del programa" y "desvirtuar por completo el espíritu y los principios básicos de Gran Hermano". En GH 14 se volvió a repetir, ya que el concursante Danny pactó una portada de Interviú para su novia antes de entrar. En el caso de Tejado, Raquel Lozano confirmó que antes de entrar se puso en contacto con ella para vender una historia de amor y que se hablara de ellos. Su amiga Liz enseñó en el plató los mensajes de Tejado que prueban que propuso hacer un montaje. Ante la negativa de ella, cabe preguntarse si lo intentó con María Jesús y ésta aceptó.

La violencia tampoco está bien vista en televisión, y la larga lista de concursantes que se fueron a la calle por gestos, insultos y peleas es muy larga. En el Límite 48 horas de la semana pasada, Tejado y Fortu protagonizaron una bronca muy grave a la que no se le dio mayor importancia ya que el cantante de Obús fue el expulsado por el público. Los espectadores no vieron en directo los gestos de Tejado, al que solo se escuchó decir "no quiero entrar en tu provocación", pero esa misma noche el programa emitió los gestos de Tejado fuera de sí.