'OT' estuvo a punto de mandar a Eurovisión una canción plagiada: la prueba que lo demuestra

María Villar se libró de representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción Muérdeme a pesar de que partía como favorita del público. El tema lo compusieron Juan Luis Suárez y David Feito, integrantes del grupo El sueño de Morfeo junto a Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez y fue seleccionado por un jurado formado por miembros de RTVE y Gestmusic, productora responsable de Operación Triunfo.

Aunque la elegida fue La venda, interpretada por Miki, la canción de María vuelve a dar que hablar ya que algunos seguidores del programa acusaron al cantante Juan Magán de plagio por el gran parecido de su tema Internacional con Muérdeme. El pasado miércoles, Magán compartió un vídeo en su cuenta de Instagram como adelanto de la canción y empezaron a lloverle las críticas y las acusaciones de plagio. Cuando él se defendió se descubrió que, en realidad, quienes plagiaron la canción fueron los compositores de Muérdeme.

"No la lancé en 2018 porque tenía muchos lanzamientos, saqué como 14 o 15 singles el año pasado", explicó el cantante, que confesó que no conocía la existencia de la canción de María ni que estuviera en el proceso de selección para Eurovisión. Magán aseguró que compuso International en mayo del año pasado junto a Cee Lo Green y André Truth, dos eminencias de la música en Estados Unidos y fue en septiembre del mismo año cuando compartió un pequeño adelanto en Instagram. "Nunca me ha hecho falta plagiar y me va muy bien. María, no te conocía de nada, pero me pareces brutal, y te deseo muchísimo éxito".

El parecido es muy evidente:

Por cierto, yo en Septiembre 2018 ya daba un adelanto ¿Quizá la cagué yo por mostrarla? pic.twitter.com/NPPBGCuHnd — Juan Magán (@JuanMagan) February 20, 2019