¿Traición máxima? Sofía hierve con las imágenes picantes de Ylenia y Albalá

María Jesús Ruiz y Antonio Tejado esperaron a la expulsión de Julio Ruz para dar rienda a la pasión, y parece que Ylenia Padilla y Alejandro Albalá van por el mismo camino. Desde la salida de Sofía Suescun de la casa, ambos han acercado posturas, incluso presumen de tener una bonita amistad. Pero su evidente tonteo ha hecho levantar sospechas en el público y ha desatado los celos de Sofía. "Estoy un poco impactada", confesó cuando vio un adelanto de las imágenes que estaban por venir.

Albalá e Ylenia pasaron la semana entre abrazos, besos, y bromas picantes, hasta que el miércoles por la noche la cosa se puso más caliente con alcohol de por medio. En la fiesta, semanal estuvieron muy desinhibidos: "Ven, que te llevo a mi cama", le dijo la de Benidorm al exnovio de Chabelita. "Hay cosas que hago contigo que, si yo quisiera algo contigo, no las haría porque me daría vergüenza", le aseguró el en otro momento. Visiblemente ebria, Ylenia siguió bailando, riendo sin parar y maullando a Alejandro a modo de coqueteo. Claro que la cosa no fue a más, de momento.

Lo de Ylenia y Alejandro Tonteo máximo

Tonteo mínimo#GHDÚOGala8 pic.twitter.com/OIeN6abVyP — Gran Hermano (@ghoficial) February 21, 2019

Tanto Alejandro como Ylenia han querido dejar claro que lo suyo solo es una relación cariñosa, pero ella cree que su acercamiento le puede pasar factura a su amistad con Sofía. "No hay nada, simplemente me doy cariño con todo el mundo".

En el plató, Sofía no pudo contener sus celos a pesar de que se pasó el concurso mareando a Alejandro. "No sé si me molestaría [que estuvieran juntos], pero me serviría para tener las cosas claras (...) Me parece raro que en una semana Alejandro se esté desenamorando. Si el amor es real, que lo sea siempre", dijo molesta. "Cuando uno se plantea cómo se puede estar viendo eso fuera es porque puede haber algo más", aseguró sobre Ylenia. ¿Estamos ante la nueva pareja de la edición? Ylenia se salvó de la expulsión y Sofía puede volver en la repesca. Todo puede pasar...