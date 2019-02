Mónica Naranjo y el sexo: confiesa su bisexualidad y sus secretos más picantes

Después de unos meses en los que perdimos la pista, Mónica Naranjo está de vuelta. Hace unos días anunció su regreso a los escenarios para celebrar los 25 años del lanzamiento de su primer álbum homónimo, del que va a sacar en abril una edición especial como hizo el año pasado con Minage, cuando cumplió 18 años. Su vuelta no es solo en el ámbito musical, también regresa por todo lo alto a la televisión con un programa propio en Telecinco donde viajará por todo el mundo conociendo las culturas sexuales de los diferentes países y que presumiblemente se llamará Mónica y el sexo.

Tras divorciarse hace unos meses de Óscar Tarruela, con el que llevaba 15 años de relación, Mónica Naranjo explicó en su paso por Sábado deluxe que en su casa "la libertad sexual es lo normal": "Todo lo que he querido experimentar en el sexo lo he hecho", aseguró. Aunque reconoció que no ha hecho tríos: "Me agobiaría. No sabría qué hacer", bromeó. Lo que sí que confesó es que mantuvo una relación con otra mujer, que le gusta la monogamia y que probó la viagra femenina: "Estaba malísima, muy amarga, pero me puso como una burra, cachondísima, durante cuatro horas".

Además, narró lo complicado que ha sido su proceso de divorcio: "Fue durísimo llegar una noche a mi casa y verme sola y con la casa vacía. Es el peor recuerdo que guardo de aquello". Pese a que la cantante ha pasado por malos momentos, no se arrepiente de los años que estuvo al lado de Tarruelo: "He estado 15 años con un señor al que he querido más de lo que me quiero a mí misma. A día de hoy, ya no me acuerdo de él".

Mónica también habló sobre su trayectoria profesional en el mundo de la música y su parón de 7 años debido al cansancio que le produjo el éxito: "Cuando te da asco cantar, hay que retirarse. Me he cansado de mí misma, pero de las canciones nunca".