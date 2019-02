Polémica en 'Got Talent' por el pase de oro a 'El cejas' y su ridícula actuación

La quinta gala de Got Talent tuvo como concursante destacado a 'El cejas', un cantante que nació en las redes sociales y que goza de cierto éxito entre los jóvenes. Diego, su nombre real, llegó al plató dispuesto a cantar su tema el "El Dembow del Pimpin", cuyo vídeo tiene casi 9 millones de visualizaciones en Youtube y es una parodia del típico macarra de barrio. "Estoy ansioso por escucharla", le dijo Risto Mejide con cara de pocos amigos. 'El cejas' puso el plató patas arriba y mientras Risto, Eva Isanta y Edurne le dieron la X, Paz Padilla no paró de bailar.

Pero bueno que hace el cejas en got talent, alguien me lo explica? pic.twitter.com/HqfNPfUlhq — ertoalbeeerto16) February 20, 2019

Diego, natural de Mallorca, tiene más de 450.000 seguidores y millón y medio en Instagram, y conquista a miles de jóvenes con su "arte urbano" y sus vídeos de broma. "A mí me ha molado, tío […] Ahora bien, hay que elaborarlo más, porque la letra es una mierda pinchada en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega, pero tío, intenta currártelo un poco más", le dijo Risto durante la valoración.

Uno a uno -excepto Paz- fueron diciéndole 'no' al personaje de 'El cejas', pero entonces llegó Santi Millán. "Creo que no acaban de entender. Cuando haces un personaje no lo juzgas. Yo creo que 'El cejas' es un personajazo. No acaban de entender que lo que tú haces es un número musical", dijo mientras el público pedía el pase de oro que lleva a los concursantes directos a la semifinal. Risto observaba atónito lo que ocurría: "¿Me estás diciendo que nos vamos a volver a comer a este tío?". El presentador apretó entonces el botón dorado.

#GotTalent5 ¡¡¿CÓMO?!! @Santi_Millan da su Pase de Oro al Cejas a href="https://t.co/fenrUL3cxH">https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/y0Rk89hX3g — Got Talent España (@GotTalentES) February 25, 2019

Confundimos la fama con el talento, y así nos va...#GotTalent — Shadow Mc [Oficial]ShadowOficial96) February 25, 2019

#GotTalent has perdido toda la seriedad al darle el pase de oro a una persona que no se lo merece, cuando hay gente que va ahí en serio, a veces para cumplir un sueño y otras para poder ganarse el pan. Indignante. — Cecilia Iglesias (@Ceci_ig92) February 25, 2019

Por cosas como estas no veo Got Talent. Hasta los cojones de que no pase gente que lo vale, gente que lo me rece y pase esta mierda.#GotTalent5 pic.twitter.com/jCeDXy8MPf — Arry@GhCotilleo) February 26, 2019

Cuando pienses que la vida es injusta, recuerda que al cejas lo han pasado en España Got Talent por tener seguidores por hacer el monguer y luego gente con talento esta cantando en el metro por unas monedas — Limón (@femilimon) February 26, 2019