Con una experiencia de más de diez años en terapias juveniles y tras haber ayudado a más de 500 familias a superar sus problemas de conciliación y convivencia, Pedro García Aguado da el salto a la política de la mano de Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. El expresentador de Hermano Mayor, La isla o Cazadores de trolls, aparca momentáneamente la televisión y ofrece su experiencia a la candidata madrileña pero matizando: "Todo el mundo ha publicado que he fichado por el Partido Popular, pero no es verdad. Ni estoy en nómina, ni formo parte del partido. Solo estoy colaborando en algunos asuntos de juventud y de familia con la candidata Isabel Díaz Ayuso con la experiencia que yo tengo en estos temas. Yo no voy a ayudar con temas de política territorial", asegura a Chic (Libertad Digital).

El medallista olímpico centrará su actividad dentro del partido para proponer medidas que disipen el acoso escolar, fomenten los valores y alejen a los jóvenes de las adicciones, algo que ya puso en práctica durante su participación en el programa de Cuatro, Hermano Mayor. Una idea que rondaba por su cabeza desde hace tiempo y que había propuesto anteriormente a otros partidos políticos como Vox o Ciudadanos: "Yo vivo en Barcelona, y si te digo la verdad, con todo esto que está pasando aquí y habiéndome posicionado en contra de este discurso de los separatistas, me entró la vena y dije: '¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Me acuerdo que Mariano Rajoy decía que no era solo culpa nuestra (de los políticos), los ciudadanos y la sociedad civil tenían que hacer algo. Hice tanto que me matriculé en Derecho y Ciencias Políticas que es lo que estoy estudiando. Ya había colaborado con Ciudadanos con algunas cosas. Cuando salió Vox en Andalucía, yo tengo muy buena relación con algunos de sus componentes y también les ofrecí campañas de prevención y temas de ayuda a las familias. Cuando vi que Isabel se presentaba, vi unos cuantos vídeos y, siendo madrileño, me encantó lo que dijo y su forma de expresarlo. La contacté por Twitter y le ofrecí mi ayuda y mi experiencia. Me dijo 'vente a Madrid y nos vemos'".

El presentador asegura que, a pesar de las políticas sociales que se han tomado al respecto y los buenos resultados que suelen arrojar las encuestas, sigue recibiendo en su consulta "chavales que han dejado de estudiar a los 14 años porque han empezado a consumir marihuana de forma abusiva. Chavales que tienen comportamientos tiránicos que rozan lo delictivo y que incluso tienen comportamientos de violencia por razón de género. Se gasta mucho dinero y no se tienen los resultados esperados. Yo creo que puedo aportar algo nuevo. Yo soy técnico en la prevención y en el uso de las nuevas tecnologías y técnico en la prevención y en el tratamiento de las adicciones. Mi asesoramiento va a ir en la educación de los padres para que prevengan el mal comportamiento y el abandono educativo temprano. Y cómo ayudar a la conciliación dentro del ámbito del hogar".

Pedro García Aguado no teme que su implicación en política pueda afectar a su trabajo en medios de comunicación: "Si me cierran las puertas, pues me las cierran. Yo en televisión nunca he tenido ningún problema con nadie, he trabajado como un bestia, me he metido en los fregados que me ha pedido la cadena. Así que, si por razones políticas no me contratan, es que es un sitio donde no tengo que estar. No me preocupa". Más cauto se muestra cuando se le pregunta si aceptaría un cargo de mayor responsabilidad en un futuro gobierno de Díaz Ayuso: "Yo simplemente quiero asesorar y que tengan en cuenta mi opinión. No sé si daría ese salto…".

Mis hermanos catalanes y la inmersión lingüística

Continúa implicado en el movimiento Mis Hermanos Catalanes que está llevando a cabo españoles de a pie y con el que pretenden rebajar el nivel de crispación en Cataluña que se ha instalado tras el comienzo del desafío separatista. Un movimiento de hermanamiento de familias que viven en Cataluña y del resto de España y con otro discurso que no sea el del victimismo y la confrontación sino un discurso enfocado en "tender puentes": "Hicimos la presentación en Barcelona y hacemos la presentación el día 17 de marzo en Madrid en la Casa de Asturias. Nada más presentar esto me pusieron a parir unos diarios catalanes y dijeron una serie de barbaridades. Menos mal que Libertad Digital publicó las reacciones ante un movimiento que ni es polémico, ni quiere buscar confrontación, todo lo contrario, es bajar el nivel de confrontación. Pero todo lo que no sea lo que ellos piensan es confrontación".

Aguado señala lo complicado que puede ser para los niños el sistema educativo basado en la inmersión lingüística y que su propia hija ha "sufrido": "En el caso de una de mis hijas, perfecto porque su madre es catalana y hablaban todo el día en catalán. En el caso de la otra, con padres castellano parlantes, sufrió y le costó mucho más. La gran diferencia en esto de la inmersión lingüística es que la lengua materna es el castellano y depende mucho del perfil de cada chico y de sus dificultades en el aprendizaje".