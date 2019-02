El embarazoso episodio de Anna Simón y Messi dentro de un ascensor

El programa Zapeando propuso un reto a sus espectadores en el que tenían que contar alguna anécdota vivida con algún famoso. Fueron muchos los que se animaron a narrar momentos vividos con Cristina Pedroche, Bisbal o incluso Sandro Rey. La colaboradora Anna Simón se atrevió a contar el momento "tierra trágame" que sufrió dentro de un ascensor con el futbolista Leo Messi.

"Yo estaba bostezando, pero ¿tú sabes de esos bostezos que se te desencajan la cara? Y se abrió la puerta", narró mientras emulaba el momento del bostezo. En este instante, apareció el deportista argentino acompañado de su mujer Antonella, "muy guapa por cierto". "Y entonces pensó que te lo ibas a comer", bromeó el presentador Frank Blanco.

No fue la única que vivió un momento embarazoso con un futbolista. Ana Morgade quedó como "una loca" delante de Gerard Piqué: "Una vez me pedisteis que hiciera un vídeo volviéndome loca. Empecé a grabarme y a chillar un montón, lo terminé, me giré y todo el vagón me estaba mirando. Y al final del todo, veo a Gerard Piqué haciéndome un gesto ¡Vaya! Ya me he coronado como la loca del tren", contó desatando las risas del público. Miki Nadal por su parte, recordó que una vez se encontró a Miguel Ríos en un plató y el cantante le fue a dar un abrazo, el humorista le dio "dos besos".