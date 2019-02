La novena gala de Gran Hermano Dúo comenzó marcada por dos factores. El primero, la más que posible marcha de Kiko Rivera, un suceso que hasta hace pocos días nadie esperaba y que haría tambalear los cimientos de toda la casa de Guadalix.

El segundo y más tremendo, la grandísima bronca de Antonio Tejado y María Jesús Ruiz, que acusó al sobrino de María del Monte de ser un acosador violento provocando todo tipo de reacciones... la mayoría contra ella, siempre tan dispuesta a hacer con ligereza afirmaciones tan siniestras.

Pero olvídense de Kiko Rivera, porque al final fue una discusión de Tejado con Candela y María Jesús en los baños y el pasillo de la casa lo que captó la atención de los espectadores. Las causas, el rencor que las dos mujeres profesan a Tejado y la existencia de la desconocida Ambrosia, una mujer que nadie ha visto (al menos, bajo esa identidad) pero que de la que, con ese nombre -así lo dijo Jorge Javier- solo pueden existir unas diez en toda España.

Pero al grano: Tejado irrumpió en el baño durante la anterior gala, soliviantada tras las graves acusaciones de María Jesús, interrumpiendo una conversación de ambas mujeres sobre él. Acusaba a María Jesús de "llorar de mentira", tanto que "toda España te tiene calada"; y a Candela de tener "poca vergüenza" por hablar de infidelidades. "Está grabado, capullo", le gritó su ex en referencia a la dichosa Ambrosia.

Se trataba de imágenes hasta ahora desconocidas de una discusión en la que Antonio Tejado, sabedor del tipo de acusaciones que practica María Jesús, procuró mantener todo el tiempo las manos en los bolsillos o la espalda para no provocar suspicacias mientras se sucedían los gritos.

María Jesús preguntó de malos modos a Antonio eso mismo, que por qué llevaba durante la discusión las manos detrás, sugiriendo las ganas de éste de zarandearla o peor, en todo caso de ser una persona agresiva. "Si yo te llego a apartar, igual no estoy aquí", reconoció él, que no obstante se llevó los aplausos de la audiencia y el apoyo de Ylenia. "Si no llega a estar en un ámbito público y grabado, a mí la Policía me puede llevar preso", lamentó él.

El asunto continuó y de poco sirvió la petición de perdón de la modelo: las cosas parecen haber cambiado para María Jesús, y en cierto sentido para Tejado, que no obstante tendrá que sobrevivir a esta semana sin sufrir un soplo cardiaco.