Mamen Mendizábal acudió a El Hormiguero de Pablo Motos dispuesta a reivindicar la visión del periodismo de su cadena, La Sexta. Para ello, y particularmente enfadada, no dudó en repartir bofetadas tanto a los políticos como a los periodistas de su propio gremio.

Mendizábal aseguró que "muchos medios y muchos periodistas se han vendido al poder", pero que en el momento en el que tú "das caña, en que no te casas con nadie y desmontas las mentiras, yo creo que los espectadores saben lo que es el buen periodismo".

En este orden de cosas, quiso descubrir a los espectadores qué es periodismo y qué no. "Sálvame no es periodismo. Eso no es periodismo. Los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo". A continuación, aseguró que La Sexta sí hace "periodismo, actualidad e información rigurosa".

Mendizábal también arremetió contra los partidos políticos, a quienes "hay que pasarles un VAR. La trola forma parte del discurso".

Pero arremetió con particular fuerza contra Vox y Pablo Casado, especialmente por las declaraciones de éste último sobre el aborto. "Parto de la base de que Pablo Casado ha pasado por una experiencia personal difícil. A los cinco meses de gestación tuvieron un hijo y yo entiendo que eso te marca en tu vida", dijo a Pablo Motos en la cadena de Atresmedia. "Tus vivencias personales no pueden llevarse al gobierno de un país", juzgó con severidad.