Kiko Rivera se enfrentó en la novena gala de Gran Hermano Dúo a su peor miedo: ser expulsado bien avanzado el concurso (algo inédito en su trayectoria en los realities) pero, sobre todo, comprobar las consecuencias en el exterior tras la gran, gran confesión que hizo dentro de la casa: la de su adicción a las drogas.

Al final no fue necesario: la expulsada fue Raquel Lozano, rescatada por la cadena tras su participación en Gran Hermano 16 (y con un curioso y desconocido pasado en la política). Lo más emotivo no fue la despedida de la gran hermana, más bien breve, sino el reencuentro de Kiko con Irene Rosales... no tanto por ver peligrar no solo su concurso sino por ver cómo se iba su marido, más vulnerable ahora que nunca.

Al final no fue así, y el reencuentro con sus compañeros puso la nota positiva a una gala dominada por las broncas de Antonio Tejado con Candela y María Jesús. El porcentaje de expulsión, por cierto, bastante igualado: 55,9% de Raquel contra 44,1% del DJ.

Kiko Rivera, frente a su expulsión | Atresmedia

Kiko estuvo tenso durante toda la gala. En silencio, se limitó a contemplar la gran bronca entre Antonio Tejado, Candela y María Jesús Ruiz que acaparó la primera hora y media larga de la gala. Kiko no abrió la boca, apenas se movió y solo cuando tuvo que ir al confesionario el primero de todos se decidió a mostrarse ante las cámaras. Entonces, el beso a su mujer Irene Rosales fue sincero y emotivo, como también los abrazos con sus mejores amigos de la casa (destacando el de Ylenia).

¡Irene no ha podido aguantar las lágrimas al ver que Kiko se quedaba en la Casa! ¿Cómo lo habéis visto? #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/gP3AO4kFu7 — Gran Hermano (@ghoficial) 28 de febrero de 2019

Pero no se vayan todavía, que todavía queda la repescada de la semana. Entre Sofía Suescun y Candela, la segunda gran enemiga (y antiguo amor) de Antonio Tejado, los espectadores eligieron a la primera para seguir dando guerra. 709.000 personas votaron, según Jorge Javier, arrojando un porcentaje bastante igualado entre las dos. Abucheos y aplausos (sobre todo de Alejandro Albalá, que ya tiene distracción y conflicto hasta que él mismo sea expulsado).