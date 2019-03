Miriam Saavedra la lía frente al presidente de Perú y los reyes Felipe y Letizia

Miriam Saavedra se convirtió este viernes en reportera de Sálvame con su propia sección Diario Mi con el que pretende rivalizar con el ya mítico Diario Che, protagonizado por Chelo García Cortés. Para ello se desplazó junto al equipo del programa a Ifema ARCO Madrid, la feria internacional del arte contemporáneo, con una misión: conseguir unas palabras del presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, que acudió acompañado de los reyes Felipe VI y Letizia.

Después de que Chelo no lograse hablar con el presidente Pedro Sánchez en la presentación de su libro Manual de resistencia, la peruana demostró ser mucho más aguerrida de lo esperado. Cuando Vizcarra apareció frente a los medios, Miriam no dudó en alabarle a gritos: "Presidente Vizcarra soy una peruana ganándome los frijoles aquí en España. ¡Una ‘alzadita’ de mano que soy su compatriota", dijo, consiguiendo un saludo del presidente. "Me acaba de saludar, eso es que no he pasado desapercibida. Me gustaría llegar a ser presidente como usted. ¡Déjeme decirle una palabra en quechua!", continuó ella.

Después de la visita guiada de Vizcarra y los Reyes a la feria, Miriam Saavedra consiguió acercarse al presidente, darle la mano e intercambiar unas palabras con él: "Presidente muchísimas gracias. He ganado un reality muy conocido, Gran hermano VIP. Durante 95 días he estado luchando por la cultura de mi país y resaltándola siempre", a lo que Vizcarra le contestó: "Lo vamos a hacer. Para estamos aquí contigo. Saludos de Perú para todos".

Tras el exitoso encuentro, Miriam rompió a llorar: "Me emociono porque me siento muy orgullosa de mí misma porque por lo menos hemos logrado no solo captar su atención sino que salude al Diario Mi. Si no fuera por la gente de detrás nada podría ser posible". La peruana terminó su reportaje emocionada, agradecida y abrazando al equipo que le había acompañado hasta el evento.