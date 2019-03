Ya han pasado cinco meses desde que Atresmedia comunicase al presentador Pedro García Aguado su intención de no renovar el contrato laboral que le unía al grupo. Él mismo anunció desde sus redes sociales su "plena disposición" para afrontar nuevos retos televisivos y seguir "ayudando a la comunidad", labor que ha hecho desde todos los espacios donde ha estado al frente como Hermano Mayor o Cazadores de trolls.

Antes de la comunicar la decisión al presentador, ya se habían grabado dos formatos, la segunda temporada de La isla y el inédito De aquí a un año, que previsiblemente se emitirían sin tener ya en nómina a Pedro García Aguado, algo que finalmente no ha ocurrido. "Tengo una sensación de desazón, de malestar. Estuvieron un año sin emitir nada, ni darme una maldita explicación. No se puede hacer con un presentador lo que se ha hecho conmigo. Tenerme un año parado sin darme explicaciones porque eso de alguna manera afecta a mi caché y prestigio", comenta Pedro García Aguado a Chic (Libertad digital).

De los dos programas grabados, el único que fue promocionado por la cadena en septiembre fue De hoy en un año, la adaptación española de This time, next year, en el que varios aspirantes acuden al espacio para plantearse retos relacionados con la superación personal. Tras 365 días, el programa repasa cómo ha sido el proceso y evalúa si la persona ha logrado cumplir el reto que se propuso. Con el despido del presentador, la cadena decidió volver a meter el cajón el espacio: "Si se termina emitiendo, perfecto porque es un programa muy bonito que tiene que ver con lo que yo hago que es ayudar a personas. Yo creo que lo emitirán en su momento porque ciertamente es atemporal. Alguna de las historias cuando se emitan puede ser que la persona ya ni esté porque había retos muy duros con gente con enfermedades terminales. Para mi la palabra que define la situación es desagradable. Me sentí fatal por el trato. La cadena estaba contenta, la productora estaba contenta, todo el mundo feliz. Yo tengo muy claro cuál fue la estrategia. El programa se empezó anunciar en verano cuando quitaron el programa de Roberto Vilar, en ese momento la productora me dijo: 'Ya vamos'. Y todos contentos. Al final no se emitió. En septiembre con la nueva temporada empiezan a promocionarlo cada día tres o cuatro promos al día. Una semana antes de sentarse conmigo a comunicarme que no quieren seguir contando conmigo lo quitan de la promoción", asegura.

La cadena también tiene pendiente de emisión la segunda temporada de La isla, cuya mayor peculiaridad es que su elenco está íntegramente compuesto por mujeres. La primera edición obtuvo un resultado bastante correcto, ya que promedió un 7,4% de cuota de pantalla y 1.228.000 espectadores en sus ocho entregas, que se emitieron entre mayo y julio de 2017 en La sexta. En este caso, ni se ha promocionado, ni parece que haya intención de emitarla.

Una jugarreta por parte del grupo de comunicación que podría tener respuesta muy pronto por parte del presentador: "Cuando yo llegué a aquella reunión me salió el barriobajero que llevo dentro aunque lo tengo controlado. Al final hablé con mis abogados porque han jugado con mi imagen con mi caché. No les has importado. Si no había sitio en la parrilla para el programa, pues no lo promociones (…) Pronto habrá noticias al respecto, no puedo adelanta demasiado: he ejercido mis derechos".

Aún así el presentador continúa incesante con su trabajo y además de comenzar a estudiar derecho y política, continuar su trabajo como terapeuta de familia y unirse a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, sigue interesado en volver a la televisión con nuevos proyectos: "Se han presentado cosillas en canales autonómicos, también en Mediaset, que hemos tenido un acercamiento. Es un programa muy bonito con el que dar la importancia que merecen nuestros mayores. Tenemos un país de mayores que puede ayudar mucho a nuestros jóvenes y hacer alguna acción donde puedan compartir sus experiencias".