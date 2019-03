La pulla de Carlota Corredera a Mamen Mendizábal y su 'lección' de periodismo

La semana pasada, la presentadora de La Sexta Mamen Mendizábal arremetió contra el programa Sálvame en su visita al El Hormiguero de Antena 3, donde dio 'lecciones' de periodismo a los espectadores. "Sálvame no es periodismo. Eso no es periodismo. Los programas que tratan la actualidad de una forma frívola no hacen periodismo", dijo sobre el espacio de Telecinco.

Se esperaba que Jorge Javier Vázquez diera la cara por su veterano programa, pero fue Carlota Corredera quien salió al paso en la tarde del lunes con una pulla a Mendizábal. "Rafa Mora tiene un scoop periodístico, conciso y contundente", dijo la presentadora, y sus palabras no fueron casuales, ya que Scoop es el nombre del programa de investigación que conduce Mendizábal en La Sexta.

A ella se sumó Kiko Hernández que, aunque no es periodista, entendió por dónde iban los tiros, le siguió la corriente a Carlota y le pidió que explicara al público qué significa el término scoop. "Yo tampoco sé lo que es", añadió Terelu Campos, por lo que Corredera dejó las cosas claras: "Bienvenidos a nuestra primera lección de periodismo en Sálvame. Hay gente que dice que no hacemos periodismo. Vamos a dejarlo de momento. Scoop periodístico es una exclusiva", dijo tajante.