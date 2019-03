Así fue el cara a cara de Rábago con Carme Chaparro: "Me siento señalada y excluida por el 8-M"

La periodista Isabel Rábago publicó un tuit por el que lleva días siendo blanco de insultos y críticas en redes sociales: "No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", publicó junto a una foto posando en los pasillos de Mediaset. Entre las mujeres que contestaron a su mensaje se encontraba su compañera de grupo de comunicación Carme Chaparro: "Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo".

Después de la polémica, la colaboradora de Ya es mediodía fue invitada a Cuatro al día, programa presentado por Chaparro para aclarar en persona su rifirrafe. Allí, le dijo a Carme que le dolió "en el alma" su respuesta y, además, le dejó claro que el 8-M es un movimiento que no "le representa". "Me daría miedo ir a la manifestación del 8-M. Tras el tuit escribo y dejo clara mi postura porque se malinterpretan mis palabras. No estoy de acuerdo con ese feminismo. Si mañana bajo a la manifestación tendría hasta miedo y me siendo excluida y señalada. Esas mujeres no hablan en mi nombre y no consiento que nadie lo haga".

Rábago aseguró que ella es "la mujer que le da la gana" y no se siente representada con la idea de "feminismo de la izquierda": "Lo único que tengo es mi experiencia, ese feminismo y los partidos políticos que se han apropiado de él son los mismo que cuando a mí se me nombra secretaria de comunicación del PP de Madrid se me señala, se me vapulea y se me maltrata. Lecciones de feminismo no me da nadie. Lucho a favor de las mujeres día a día. Nadie me va a poner etiquetas, las etiquetas me las pongo yo. A todos los compañeros que me están señalando, no voy a pedir disculpas porque creo en las mujeres y creo en la igualdad. Lucho por la igualdad, pero no a la manera que quieren algunas. No desprecio al hombre por ser hombre. Ni lo voy a hacer. No tolero lecciones de mujeres que me ponen en el foco de las redes para que se me humille y se me maltrate".