Las calientes imágenes que provocaron el inesperado final de Ylenia en 'GH Dúo'

Expulsión histórica la que se vivió este jueves en la nueva gala de Gran Hermano Dúo. María Jesús Ruiz e Ylenia Padilla, enemigas declaradas de la edición, se enfrentaban cara a cara a las votaciones del público. Mientras que la de Benidormi ha mantenido que su compañera ha llevado un juego sucio y le ha acusado de falsa e interesada durante su paso por el concurso, la ex miss España asegura que su enemiga es una "depredadora" empeñada en hacerle la vida imposible.

A pesar de que durante la fiesta de carnaval de la noche anterior Ylenia y María Jesús tuvieron un acercamiento e incluso se pidieron disculpas y terminaron abrazadas, durante su paso por la sala de expulsión el programa mostró imágenes de los descalificativos que ambas se han propinado en los últimos días. Jorge Javier Vázquez quiso debatir con ellas sobre su relación para intentar aclarar sus cuentas pendientes. "Que me llame copia barata de Belén Esteban...la actriz barata es ella. Dice que no tengo corazón pero luego viene y me dice que tengo buen corazón. Así es todo. Ella es una contradicción en sí misma. No sabe aguantar el papel de actriz. Luego delante no es capaz de dirigirse a mi en esos términos. Tus actos te definen. Se me va a comparar a mi esta señora. Yo no tengo que recurrir a lo que ella para vivir. Eres una cínica y una falsa", dijo Ylenia alterada. "He hecho todo mi concurso es intentar llevar una buena convivencia. Cuando digo esas cosas es porque estoy completamente destruida y luego tuvo que tratarme el psicólogo. Intento darle oportunidades pero no hay manera. Cada vez que me monta un pollo luego viene al día siguiente a pedirme perdón y en el directo vuelve a ponerme verde. Eso es lo que yo considero una traición", replicó María Jesús.

Fuese la que fuese la decisión del público, el programa perdía a una gran concursante. Sin embargo debido la torpe defensa a la hora de explicar sus argumentos en su guerra con María Jesús, el público decidió que Ylenia fuese la expulsada. También pudo influir en los espectadores los acontecimientos que ocurrieron durante la fiesta de carnaval de la noche anterior en la que Ylenia y Antonio Tejado tuvieron un ardiente acercamiento. Unas calientes imágenes en las que la pareja de amigos estuvo a punto de protagonizar el primer edredoning oficial de la edición. Aunque Tejado puso distancia para que no ocurriera, las redes no tardaron en criticar la actitud de Ylenia acusándola de hacerlo por estrategia para evitar su expulsión.

Antonio, a Ylenia: "¿Tú quieres que sea yo o el concursante?" #GHDÚOGala10 pic.twitter.com/FqUxBigNf3 — Gran Hermano (@ghoficial) March 7, 2019

Tras conocer la decisión de audiencia, a Ylenia le cambió el rostro y se mostró indignada. "Suerte fuera", le dijo María Jesús. "Suerte en tu marginación ficticia", contestó ella. Jorge Javier le preguntó por sus primeras impresiones: "Estoy genial tengo una vida maravillosa fuera de aquí. No tengo ni idea de porque estoy fuera, ni lo entiendo ni me importa", dijo antes de abandonar. Por su parte, la miss España se mostró conciliadora y emocionada: "Estoy que el corazón se me va a salir. No me lo esperaba. Estoy feliz por lo más grande que tengo que está fuera. Voy a seguir luchando. Siempre he pensado que era buena, estás manejada por cuatro frikis. En el fondo me da pena, pero me ha dado mucha caña pero luego tiene buen fondo. Me duele que aproveche los directos para hacerme estas cosas".