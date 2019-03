Toñi Moreno vivió este viernes en Volverte a ver una de las noches más emotivas de su paso por Mediaset. La presentadora visitó el programa de Carlos Sobera en Telecinco con la intención de sorprender a Jenni, una de las tronistas que participa en el programa que conduce en Cuatro, Mujeres y hombres y viceversa. Tal y como explicó a Sobera: "Jenni tiene una historia personal muy dura, es una persona que se ha hecho a sí misma y que se ha criado con el cariño de personas que no son de su sangre, no ha tenido a su madre", narró.

El programa tenía como objetivo que la tronista conociese a su hermana Ingrid, con la que comparte madre pero a la que nunca había conocido en persona puesto que vive en Brasil. Cuando Toñi se encontró con la sorprendida, le dedicó unas emotivas palabras: "Te he conocido porque has venido a un programa a encontrar el amor, pero tú buscas el amor en general y buscas esa familia que te faltó. Solo quiero darte las gracias porque aprendo tanto de ti. Podías haber escrito la historia de tu vida de tantas maneras, y eres una chica valiente y luchadora". Jenni entre lágrimas le agradeció el gesto y Toñi rompió a llorar: "Eres maravillosa, siempre intentas ayudar a la gente y no sé cómo podré agradecerte esto".

Durante su paso por Volverte a ver, Sobera se interesó por las impresiones de Toñi tras su nueva etapa en Cuatro al frente del programa de búsqueda del amor. Según aseguró la presentadora, al principio llegó sin saber muy bien lo que iba a encontrarse. Con el paso del tiempo, "se dio cuenta de que tenía mucho que aprender de esos jóvenes"."Yo creo que tenemos muchos prejuicios. Yo no había visto nunca el programa y, cuando llego me doy cuenta de lo mucho que tenemos que aprender de ellos. Me sentí antigua a la hora de relacionarme y de amar. Al final en el programa hablamos de lo único importante que hay en la vida, que es el amor, la pasión".