La inesperada decisión de Paulina Rubio que hizo llorar a Eva González

A pesar de los comentarios negativos que lleva recibiendo desde el comienzo de la edición debido a sus malas decisiones con los concursantes y las críticas que recibe sobre sus actuaciones en playback, Paulina Rubio se ha convertido en la principal protagonista de la nueva temporada de La Voz en Antena 3. El talent musical acaba de terminar su segunda fase, las batallas, y este lunes los espectadores fueron testigos de 'la batalla final', en la que solo la mitad de los 32 seleccionados conseguirán llegar a las galas en directo. Una intensa y emocionante noche en la que los coaches tuvieron que tomar las decisiones más difíciles hasta la fecha.

"No me tomo a la ligera todo esto. Cuando yo tomo decisiones por todo esto no me equivoco. Cuando lo hago con la cabeza siempre meto la pata", comentó Paulina Rubio antes de anunciar que el participante Ángel Cortés se alzaba con la victoria en su enfrentamiento musical con Andrés. Al descubrir que era el expulsado, Andrés Balado , uno de los favoritos de la edición, interpretó la canción "Purple rain" de Prince y los coaches no pudieron evitar emocionarse. Especialmente triste se mostró Eva González que no pudo reprimir las lágrimas ante la decisión de Paulina.

A partir de la semana que viene comienza la nueva etapa del talent musical en la que los concursantes tendrán que enfrentarse a sus primeras actuaciones en directo. Para evitar coincidir con la gala de Gran Hermano Dúo, Antena 3 ha decidido cambiar de día el espacio y pasarlo a los miércoles en prime time.