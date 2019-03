Histórica llamada de María del Monte a 'Sálvame' para defender a su sobrino

Sálvame vivió este martes otro de sus momentos históricos. Y es que la mismísima María del Monte entró en directo en el programa para apoyar y defender la figura de su sobrino Antonio Tejado en Gran Hermano Dúo. Son muy pocas las ocasiones en las que la cantante descuelga el teléfono para entrar en este tipo de programas ya que siempre ha preferido mantenerse ajena a las polémicas familiares.

María del Monte defendió la importancia de la presencia de sobrino en el concurso: "Yo no voy a decirle a mis seguidores lo que tienen que hacer. Solo puedo apelar a la sensatez. Eso es la casa de Gran Hermano Dúo, si Antonio no hubiera entrado eso hubiera sido la Casa de la Pradera. Ha ido a Gran Hermano, no a colaborar con el padre Ángel. Es lo que está haciendo, espectáculo. Como concursante no sería justo que saliera, pero que por encima de lo justo y lo injusto hay una cosa que se llama audiencia, y es soberana".

Además, no dudó en contestar a los tuits que mandó Candela hace unos días en los que aseguró que su exnovio no ha trabajado nunca: "Antonio tiene tantas cosas que hacer dentro como fuera, pero por encima de todo tendrá que someterse al veredicto de quien manda y tiene el poder, que es la audiencia. Mi cariño lo va a tener de, por y para siempre, como su tía que soy. Me gustaría que mi sobrino fuese perfecto, pero que levante la mano el que se crea que es perfecto".

Kiko Hernández le preguntó si le duele la actitud que Candela está teniendo con él, a lo que contestó: "Lo único que me duele es que alguien a quien quiero sufra, creo que no es ninguna barbaridad y si me dicen que mi sobrino está sufriendo y que le hacen daño no es para mí una satisfacción. Simplemente creo que no se ha medido con el mismo rasero a todo el mundo, ha habido cosas que se han magnificado y cosas que se han minimizado".