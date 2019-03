La familia de Alejandro Albalá en pie de guerra por su polémico comportamiento

Los polémicos vídeos de Alejandro Albalá por lo que fue acusado de machista durante la última gala de Gran hermano Dúo han tenido una gran repercusión en el exterior. Su padre, que era un gran desconocido en el panorama mediático, hizo una intervención en Sálvame que promete dar mucho que hablar. Parece que al padre del concursante está muy interesado en el mundo de la televisión ya que, desde que su hijo está concursando en el reality ha aparecido en varias ocasiones.

La primera vez que le vimos fue en el cumpleaños del hijo de Chabelita Pantoja, algo que fue muy criticado porque no se entendía su presencia en el evento. Este miércoles en Sálvame realizó una intervención para criticar la actitud de su hijo con Sofía Suescun que provocó que su hija Marta Albalá entrara por el teléfono al programa para desmentir todo lo que su progenitor había declarado y pidiendo que no se refiriesen a él como su padre.

También emitieron una conversación con Paz Guerra en la que opinó sobre lo que pasó el martes en la gala de GH Dúo en la que Jorge Javier Vázquez recriminó el comportamiento a Alejandro por su forma de tratar y de controlar a Sofía Suescun. El presentador no quiso pasar por alto este trato y en pleno directo le dio un toque de atención que la familia de Albalá consideró "desmedido" y que calificaron como "linchamiento": "No se ha utilizado la misma vara de medir para los demás,en esa casa han pasado muchas cosas".

Jorge Javier no pasó por alto estas declaraciones y contestó a Paz este miércoles: "No voy a tolerar la palabra linchamiento, utilizamos los términos de manera desmedida. Si soy un presentador que lincha a los concursantes, lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar este programa, vamos a hablar con los términos adecuados, a mí lo de ayer me pareció gravísimo, lo que vi me sobrecogió". El padre de Albalá en cambio, defendió la actitud del presentador: "Mi hijo actuó mal, jamás había visto una reacción así en él y le agradezco a Jorge Javier su vehemencia".

Lo cierto es que a Paz no le falta razón porque en esa casa hemos visto como a Julio Ruz se le echó por un comportamiento inadecuado con María Jesús pero no se tomaron medidas por la actitud de Antonio Tejado con Candela o con la propia María Jesús Ruiz. Además, Paz Guerra arremete contra Sofía Suescun porque según ella "está entrando en un juego que no se debe permitir, ha entrado con la intención de desquiciarlo".