Jorge Javier Vázquez demuestra su soberbia con la madre de Alejandro Albalá

Con la gala 11 de Gran Hermano Dúo llegó el esperado cara a cara entre Jorge Javier Vázquez y Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, después de la reprimenda que recibió el concursante el martes en directo por los comentarios humillantes que le dedicó a Sofía Suescun. Antes de encontrarse, Guerra ya calificó de "linchamiento" el trato que recibió su hijo por parte del presentador y colaboradores, pero la noche del jueves fue el momento para denunciarlo en el plató.

"Creo que es de ley que lo diga públicamente. Mi hijo se equivocó, no he aprobado nunca ese comportamiento y se le fue la cabeza. Ha demostrado siempre que es un niño educado y me alegro de que le hayáis puesto las imágenes, porque hay que reprenderle", comenzó visiblemente afectada Paz. "De la misma manera, la reprimenda fue desmedida. Hiciste comparaciones con cosas que son muy serias y muy fuertes [en referencia a la violencia de género] y de la misma forma que él pidió perdón, creo que el plató debería hacerlo también. Me gustaría que lo hicieras, si es lo que lo sientes", le dijo al presentador.

Muy lejos de pedir perdón, Jorge Javier se mantuvo firme en su postura: "Yo, sinceramente, no lo siento. A mí me sobrecogió lo que vi. Creo que esas situaciones no se producen por un día malo (...) Lo que vi me pareció grave". La madre de Alejandro justificó el pésimo comportamiento de su hijo con el hecho de estar aislado en la casa de Guadalix y recibir presión por parte del exterior, sobre todo del presentador: "Aquello me pareció un juzgado", añadió.

Jorge Javier siguió frío e incluso se olvidó de que debe ser imparcial con sus opiniones. "¿Sabes cuál es mi problema con él? No siento empatía. Hay veces que soy frío porque no me creo lo que estoy viendo. Cuando salga, tendréis que hablar seriamente. Ahí están los profesionales que nos pueden ayudar con cualquier situación y que él deberá visitar", le dijo recomendándole un psicólogo a su hijo. "Hay tantos realities como miradas lo ven".

Y fue precisamente esta frase la que terminó con la paciencia de muchos espectadores que mostraron una opinión casi unánime en redes sociales. No es la primera vez -y no será la última- que el público de Gran Hermano observa situaciones que deberían haber sido castigadas por el programa. Ocurrió en esta edición con Antonio Tejado y sus vejaciones a Candela y María Jesús y ocurrió hace menos de un año con Suso en GH VIP, un concursante al que no solo no reprendieron, sino al que el programa llevó a la segunda posición en el concurso, solo por detrás de la ganadora Miriam Saavedra.

La bronca de Jorge Javier fue justa acorde con el comportamiento de Alejandro. El problema es que otros concursantes se merecían broncas peores que esa y ni están ni se las esperan. #GHDÚOGala11 — Jota (@jotawy) March 14, 2019

La madre de Alejandro es sencillamente maravillosa. Menudo repaso acaba de darle a Jorge sin perder los papeles. #GHDÚOGala11 — Maru (@MarujitoGH) March 14, 2019

#GHDúo14M #GHDúoGala11 Dice Jorge Javier que cuando uno se enfada saca lo que realmente lleva dentro.

Pues ahí lo llevas, y no le dijisteis ni mu. pic.twitter.com/plW9t9ofRV — Locura (@Locura__) March 14, 2019

Es que de verdad que no supero la sobreproteccion que tuvieron con el asqueroso de Suso y que ahora vengan de moralistas. Anda a la mierda. #GHDUOGala11 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) March 14, 2019

Menos mal que todavía hay gente que sabe decir las cosas educadamente y con respeto. Gracias Paz. #GHDÚOGala11 — No es No (@mildesastres98) March 14, 2019