La maniobra que tiene entre manos Telecinco para hacer sufrir a Eva González

Días de cambios importantes en las parrillas de las principales cadenas de televisión. Coincidiendo con el fin de las batallas en La Voz y con el arranque de los directos, el talent musical pasa a emitirse los miércoles, movimiento que Antena 3 utiliza para estrenar dos de las ficciones que tenía pendientes, 45 revoluciones, su nueva serie para la noche de los lunes, y la nueva temporada de Allí abajo, que se podrá ver los martes.

Con este inesperado movimiento, la cadena de San Sebastián de los Reyes ha revolucionado a la competencia que, como es habitual, realizará los cambios de parrilla necesarios para que sus programas sufran el menor daño en audiencia posible. Por ello, y para empezar su estrategia, Mediaset España ha decidido trasladar al martes la serie Secretos de Estado, que aunque no está despuntando en audiencia, mantiene unos números aceptables y ha conseguido mantenerse episodio tras episodio. Por su parte, Bake Off, el programa de repostería de Cuatro presentado por Jesús Vázquez pasará a emitirse también los martes. Pese a no ser dos productos muy potentes para el grupo, unidos podrían enfrentarse sin problema a la ficción de Atresmedia.

En los próximos días se sabrá cuál es la maniobra definitiva ya que aún se desconoce el lugar que ocupará la gala de Gran Hermano: límite 48 horas y que hasta ahora se emitía los martes. Todo parece indicar que Eva González tendrá que sufrir el traspaso del programa más exitoso de la competencia a los miércoles para enfrentarse directamente con los directos de La Voz. Esto ya se hizo el año pasado cuando Telecinco programó una gala de Supervivientes contra el estreno de la serie La catedral del mar en Antena 3.

Hasta el momento, durante las cuatro semanas que coincidieron las audiciones a ciegas de La Voz con las galas de Gran Hermano: límite 48 horas, el programa de Jorge Javier logró imponerse al de Eva González.