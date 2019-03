El público da la espalda a Silvia Abril: el peor programa que se ha estrenado en televisión en años

Cuando se cumple un mes del estreno en Antena 3 de uno de los programas más esperados de la temporada, Juego de juegos, presentado por Silvia Abril, la audiencia ha decidido dar la espalda al formato. Este viernes se cumplieron los peores presagios y el espacio terminó por hundirse con un paupérrimo 9,5% de share y 1.476.000 espectadores por lo que es de esperar que su vida en antena esté sentenciada. Pero, ¿qué ha fallado para que un divertido show de pruebas haya fracasado de forma estrepitosa?

Juego de juegos es una adaptación gamberra, del exitoso Games of games presentado por Ellen DeGeneres que ya ha cautivado a más de 9 millones de estadounidenses. Un espacio en el que la cadena prometía que no solo se divertirían los concursantes, sino que además nos harían jugar a los telespectadores. "Una divertida, desvergonzada y perspicaz Silvia Abril nos permite no despegar la mirada del plasma mientras nos saca más de una carcajada con sus características e improvisadas salidas de humor durante las preguntas a los participantes en los juegos", así nos lo vendieron.

Tras finiquitar la séptima edición de Tu cara me suena, que se despidió de la noche del viernes con un espectacular 23,2% de share y 3.136.000 telespectadores, el programa de Silvia Abril lo tenía todo para triunfar y mantener los datos del concurso de imitaciones. Tal era la expectación que en su primera entrega logró reunir a 3.131.000 espectadores y un 18,7% de couta de pantalla que lo convirtió en el líder absoluto del prime time del viernes.

Sin embargo tras la primera emisión, lejos de ganarse a la audiencia, Juego de Juego provocó una oleada de críticas en las redes sociales en las que miles de tuiteros dejaron su impresión sobre la primera entrega tachando el show de bochornoso y poco natural. Y estaban en lo cierto. Aunque hay que reconocer el esfuerzo que la cadena ha puesto para la adaptación a nivel técnico, pues está a la altura de lo que requiere un show en prime time, las demás decisiones han sido un completo desastre.

Para hacer el programa más divertido y desenfadado, el equipo de casting decidió recurrir a concursantes sobreactuados (o hasta arriba de "agua con misterio", como dirían en Sálvame) a los que se les obliga a reaccionar de forma desorbitada y antinatural ante lo que el programa les propone. Todo lo contrario a lo que necesita una espectáculo de estas características.

Tan perturbador y sonrojante fue el estreno, que incluso se llegó a acusar al espacio de utilizar actores. Obviamente el programa realizó el habitual proceso de casting para elegir a sus participantes, pero es innegable el abuso de situaciones guionizadas que restan credibilidad al resultado. Tampoco ayuda la excesiva edición: sabemos lo complicado que es hacer este tipo de programas en directo, pero la sensación de "cutrez" que deja semejante ‘corta-pega’, lo hace aún más terrible.

Al frente de todo el despropósito está Silvia Abril, que ya ha demostrado en muchas ocasiones ser una todo terreno en el mundo televisivo. Pero ni ella, ni su gracia natural, ni sus chistes (la mayoría también guionizados), son capaces de despertar en el espectador el más mínimo de empatía. El visionado de Juego de juegos se convierte para el observador en una experiencia espeluznante, que obliga a buscar el mando a distancia con desesperación, y los datos ya lo han demostrado: los espectadores prefieren ver por enésima vez el Equipo de Investigación del Palmar de Troya antes de ser partícipes de semejante atrocidad.