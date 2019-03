Chabelita hace llorar a su hermano Kiko en su visita a 'GH Dúo'

Tal y como adelantó el pasado domingo Jordi González en El debate de Gran hermano Dúo, este miércoles durante la gala Límite 24 horas los concursantes se iban a encontrar con sus familiares en la casa de Guadalix de la Sierra. Según adelantaron esa misma tarde en Sálvame, era complicado que Isabel Pantoja decidiese subir a la casa y finalmente sus presagios se cumplieron. En su lugar acudió su hermana Chabelita Pantoja. Un momento histórico en televisión ya que nunca habían compartido plató.

Al ver aparecer a su hermana, Kiko se derrumbó y tras unos momentos abrazados, Chabelita le dedicó unas emotivas palabras: "Para mí mi hermano ha sido como un padre. Me alegra que hayas entrado aquí porque la gente ha sabido que eres todo corazón(...) El venir lo hago por ver a mi hermano, por supuesto, pero sobre todo por mamá, que sé que estará orgullosa de nosotros. Va por ti mamá". Muy orgullosa de su hermano, la joven aseguró que ve a Kiko y a Irene como posibles vencedores: "Sois la pareja perfecta".

Además alabó el concurso de su hermano porque lo está disfrutando como lo hacen los grandes concursantes de realities. "Has dicho cosas que otra persona se ha callado: has sido cotilla, gracioso (…). Al hacer la curva de la vida había cosas que no sabía y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, gracias a ti he sabido elegir el camino bueno y me he quitado muchas cosas malas. Eres un ejemplo de superación para mí y, aunque tú no lo sepas, has ayudado a muchas personas".

Kiko se interesó por la vida privada de su hermana y ella le confesó lo feliz que está junto a Asraf: "Y ahora cuéntale a tu hermano lo que pasó debajo del edredón. ¿Pasó o no pasó?", bromeó el presentador. Isa no contestó pero lo hizo su hermano por ella: "Claro que pasó lo del edredón", aseguró desatando las risas del público. Los hermanos hablaron sobre su nueva relación, y Kiko dejó claro que "el chico le cae bien" y que espera tener muy buena relación con él cuando salga de la casa.