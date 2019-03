Sofía Suescun, atendida por los médicos de 'GH Dúo' tras la "agresiva" visita de su madre

Sofía Suescun ya avisó antes de la gala de Gran Hermano Dúo: límite 24 horas de que no se encontraba bien anímicamente. No iba a ser una noche fácil para la concursante, pues recibiría la visita de su madre Maite Galdeano y Marta Albalá, hermana de Alejandro Albalá. Al encontrarse con con su excuñada, Suescun se disculpó por su estado mientras se tumbaba en el sofá con los ojos cerrados y sin poder moverse: "Perdóname, estoy súper mareada", por lo que apenas cruzaron palabra entre ellas.

Cuando llegó Maite Galdeano, la concursante comenzó a empeorar y a hiperventilar. "La gente te quiere libre", le repetía una y otra vez su madre llegando a agobiarla. Tras el reencuentro, y ya en plató, Jordi anunció que Sofía había sufrido una ataque de ansiedad por "la divertida visita de su madre". El presentador aseguró que el equipo médico del programa atendió a Sofía que, "con azúcar, se recuperó".

Tras recibir la sorpresa de su hermana en el salón, Alejandro Albaló se dirigió a la sala donde le esperaba Maite, que comenzó a increparle: "No te voy a ser hipócrita, esa relación no os conviene. Intentas culpabilizar a Sofía de todo. Tenéis que cortar la relación porque no os conviene", decía Maite sin dejarle hablar hasta que intervino Jordi González. "Levántate y vete de la casa".

"Tu madre te ha presentado un escenario apocalíptico que no es así, ha exagerado un huevo", dijo el presentador a Sofía cuando volvió a conectar con la casa. Eso sí, cuando Maite llegó al plató se llevó una sonada bronca de Jordi: "La has dejado hecha polvo. No nos ha gustado lo que has hecho. Se puede decir lo mismo sin esa agresividad". La madre de Sofía no aguantó y se derrumbó: "Esto me está costando la vida. ¿Tú sabes todas las veces que he ido al médico yo aquí? Estoy mal, estoy sufriendo mucho", dijo entre lágrimas.