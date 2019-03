La segunda oportunidad de Boris Izaguirre y su firme opinión sobre Juan Guaidó

La 1 estrena este sábado Prodigios, el programa de talento musical infantil producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia en el que nueve niños de entre 10 y 16 años competirán en las disciplinas de danza, música clásica e instrumentos para convertirse en el ‘Prodigio del año’. El jurado estará compuesto por Ainhoa Arteta, Nacho Duato y Andrés Salado que les evaluarán, mientras que Boris Izaguirre dará paso a las actuaciones y Paula Prendes acompañará a los pequeños concursantes y a sus familias en el backstage.

En el primer programa, Prodigios será testigo de la actuación de un bailarín que dejó el fútbol por la danza al quedarse impresionado con las coreografías de Michael Jackson. También de una pequeña cantante que solo lleva dos meses interpretando lírico o de un joven dj que toca el piano desde los 4 años. El ganador obtendrá, además del trofeo, un premio de 20.000 euros y un curso de perfeccionamiento intensivo en el Centro de Alto Rendimiento Musical de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid.

Una nueva oportunidad para Boris en televisión

Un gran reto para Boris, pues supone su primera vez en un talent show: "Me encanta la idea, tenía ganas de hacer algo así", comentó a Chic. "Es un programa basado en las disciplinas artísticas. No te imaginas la humanidad y sinceridad que se puede llegar a transmitir con ellas. La música clásica, el ballet, forman parte de nuestra vida y con Prodigios vais a ser testigos de ello (...) La media de edad de los concursantes de los 7 a los 16 años. Me ha impactado mucho conocerlos".

Reconoce que cuando le ofrecieron la oportunidad pensaba que su histrionismo no encajaría en tipo de formato: "Resulta que los jueces son casi más histriónicos que yo. Aunque les gano en pluma. Ainhoa es pura vida, Andrés ha sido un descubrimiento para mi y Nacho es el virtuosismo", comentó sobre sus compañeros. "Son grandísimos profesionales en cada una de sus disciplinas".

También habló sobre los años que estuvo retirado de la televisión en España y la gran oportunidad que supuso su vuelta con Masterchef Celebrity: "Fue una experiencia única, pero lo de después fue aún mejor. Aunque ya tengamos una trayectoria pasada, hay que pensar en el futuro. En continuar la trayectoria o incluso en crear una nueva. Los años que estuve en televisión me han ayudado mucho para esta nueva etapa en TVE. Ahora sé cómo debo comportarme en cada momento y si debo ser o no histriónico".

Su apoyo incondicional a Guaidó

Cuando se le pregunta sobre la situación de Venezuela y su opinión sobre Juan Guaidó, el venezolano se muestra muy seguro: "Lo de Juan Guaidó no fue un golpe de estado como muchos medios a nivel mundial han asegurado. Aún así me exijo cautela. Lo que ha iniciado Guaidó requiere tiempo, prudencia y por supuesto lo principal es evitar más muertes. Lo que está haciendo es algo valiente y decisivo para nuestro país. Apoyo completamente lo que está haciendo porque no solo ha hecho reaccionar a Maduro, sino también a los países miembros de la comunidad internacional".