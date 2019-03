La nueva maniobra de Vasile podría destrozar a Sandra Barneda

Después de la finalización del contrato de Raquel Sánchez Silva con Mediaset, la presentadora Sandra Barneda se convirtió en uno de los rostros de Supervivientes y Gran hermano VIP. Hasta ahora, era la encargada de presentar las noches de debate en ambos realitys, generalmente emitidos lo domingos en prime time. Sin embargo, parece que este año no tiene la plaza asegura y su nombre está en la cuerda floja para entrar a ser conductora en alguna de las galas del reality de supervivencia que comenzará en las próximas semanas.

Según publica el digital Look, los directorivos de Mediaset ya habrían tomado la decisión de que fuese Jordi González quien formara equipo con Jorge Javier Vázquez y Lara Álvaréz. Él al frente del debate, Lara desde Honduras y Jorge en las galas semanales, tal como ocurrió los tres años anteriores. Sin embargo, no está todo decidido, pues hay que esperar para ver los resultados de la operación de Jorge Javier y si las secuelas le permiten ponerse al frente del mismo.

Según Mediaset, "tras los últimos acontecimientos y con todo lo que ha ocurrido, no se puede hablar de nada definitivo". Aunque no aseguren que Sandra Barneda no esté confirmada, parece que su papel está en el aire. Según el portal Yotele, los motivos por los que se habría tomado la decisión de apartar a la de Barcelona de Supervivientes están completamente relacionados con los datos de audiencia. Durante Gran Hermano Dúo, donde Sandra no ha participado, se ha podido comprobar que Jordi ha conseguido mejores audiencias. Sin duda, un duro mazazo que llega justo en el año en que su relación sentimental con Nagore Robles ha pasado por sus momentos más bajos.