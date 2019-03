La actriz y presentadora Paula Prendes une fuerzas con Boris Izaguirre en el nuevo programa de TVE, Prodigios, estrenado este sábado en prime time. Un talent show en el que la cadena pública buscará a los mejores intérpretes de entre 7 y 16 años en disciplinas como canto, instrumento y danza clásica. Para valorar sus actuaciones, el programa cuenta con los mejores en cada una de las artes escénicas: Ainhoa Arteta, Nacho Duato y el director de orquesta Andrés Salado. Además, en cada una de las galas los jóvenes compartirán escenario con algunos de los artistas más importantes de este país como Raphael o Luz Casal.

Entre bambalinas y para conocer de primera mano los nervios e impresiones de los pequeños genios estará Paula Prendes, que salta de La Sexta, donde continúa con su colaboración en Zapeando, a TVE. Un nuevo acercamiento de la presentadora a la cadena pública después de su participación en la última edición de Masterchef Celebrity: "Mi labor será estar en el backstage. Me encantan los niños y será una gran oportunidad para estar con ellos y ser su guía".

"También estaré junto a sus familias para que nos cuenten como han conseguido que sus hijos sean tan talentosos desde pequeños. Estoy disfrutando mucho porque los niños son muy cariñosos, te abrazan todo el rato", contó a Chic en la presentación del programa. "Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo estudié música. Hasta tercero de piano. Siempre he estado muy ligada al mundo de la música y he hecho mis pinitos en el mundo de la canción. También he grabado alguna colaboración con El sueño de Morfeo de la que espero que sepáis algo muy pronto. Todo esto me hace sentirme muy cerca de los niños que vienen al programa".

También nos contó lo ilusionada que está en su vuelta a la faceta de presentadora y agradece a la productora la confianza que han depositado en ella: "Ya trabajé con TVE y con al productora en Cocineros al volante. Pero este programa es algo nuevo que nunca había hecho, muy diferente a lo anterior. Es un reto diferente, complicado, pero estoy muy ilusionada. Creo que lo más importante es hacerlo con naturalidad y dar tranquilidad a los niños". Además nos confirma que seguirá ligada a Zapeando: "Durante el tiempo que duren las grabaciones no podré acudir, pero después siguen contando conmigo".