La cocina de Masterchef vuelve a abrir sus puestas este martes para recibir a los nuevos concursantes de la séptima edición con adultos anónimos. El talent culinario vuelve a TVE con una temporada cargada de novedades entre las que destaca la ausencia de Eva González tras su marcha a Antena 3 para ponerse al frente de la nueva etapa de La Voz. Los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz toman el control del talent culinario en el que por primera vez, la competición será doble: entre los aspirantes y entre el jurado. Este año Pepe, Jordi y Samantha serán mentores cada uno de un grupo de aspirantes durante la temporada y se ocuparán de su formación y evolución. En el primer capítulo que se emitirá esta semana, los 15 aspirantes que hayan conseguido el delantal deberán decidir con qué juez participarán, formándose así tres equipos con cinco candidatos. La reputación de los jueces y su ojo a la hora de reconocer el talento están en juego.

En la rueda de prensa, Chic tuvo la oportunidad de hablar con el chef Pepe Rodríguez que, como en temporadas anteriores, seguirá ejerciendo de portavoz de sus compañeros y que se muestra especialmente ilusionado ante la nueva mecánica del concurso. "Lo de hacer equipos tiene su gracia, el pique entre los equipos y los jueces se hace más divertido. Nosotros no necesitábamos ese giro de guión porque ya nos picamos de por sí. Pero para los concursantes es muy bueno. Ellos al final sienten que pertenecen a un grupo y se vuelven más competitivos".

Asegura que afronta la nueva temporada de Masterchef "con ganas, ilusión e inocencia, aunque llevemos ya 15 ediciones. Seguimos con el mismo buen rollo, cada uno respetando los roles del otro. El programa funciona porque es como una ensalada muy bien aliñada, y lo es gracias a un trabajo de mucha gente (...) Hay un espectro muy variado de concursantes este año. Hay veces que lidiar con cierto tipo de concursante da mucha pereza. Sobre todo cuando vienen a darse su minuto de gloria. Este año hay gente muy noble y con mucha pasión. Muy normales para ser una séptima edición".

Sobre la ausencia de Eva González, el chef asegura que su presencia ya no era necesaria y que ella misma era consciente: "Nos hemos repartido la tarea de presentación por igual. No he visto el programa, pero nadie va a echar en falta a Eva González. No por nada, ella misma era consciente de que su papel en el programa no era decisivo. Eso para una presentadora puede llegar a ser frustrante. De hecho en el Mastechef original no hay presentador. Lo nuestro era una anomalía. Ahora lo hacemos todo más rápido porque ella al final tenía su complejidad y ahora estamos los tres y todo es más fluido. Lo bueno, lo malo y lo regular es más directo. La he visto en La Voz, lo poco que puedo ver la tele, y la he visto muy bien. Seguimos en contacto con ella y tenemos muy buena relación. El otro día la invité a mi cumpleaños pero no pudo venir porque se iba a Sevilla. Esa relación será para toda la vida".

Récord de casting y sostenibilidad

Después de 7 ediciones, la llama de Masterchef está más viva que nunca. Cada año llegan más solicitudes, el nivel culinario es mayor y el jurado es más exigente. Más de 25.000 personas se apuntaron al casting y entre los seleccionados habrá un empresario nacido en Alemania que fue ciclista de un equipo profesional portugués, una interiorista y fotógrafa gallega, un exfutbolista reconvertido en pescadero que tuvo que dejar sus estudios de cocina por un problema familiar, un cerrajero forense y una administrativa de una marmolería que diseña lápidas.

Además, en esta edición el jurado insistirá en la sostenibilidad y el aprovechamiento. En la cocina se pueden utilizar todos los alimentos que nos sobran o que desecharíamos y convertirlos en platos de auténtica estrella Michelin. Masterchef mejorará las habilidades culinarias no solo de los aspirantes, sino también del espectador. La audiencia disfrutará de los consejos y trucos del jurado y de los chefs invitados, ideas que podrán poner en práctica en casa para elaborar platos de diez. En Masterchef se cocina para todo el mundo, por eso habrá pruebas con platos vegetarianos. Los espectadores que lleven un tipo de dieta concreto o tengan intolerancias alimenticias también podrán poner en práctica todo lo que aprendan.