Oleada de críticas contra Pablo Motos por su absurda pregunta a Amaia Salamanca

Pablo Motos contó este martes en El hormiguero con la visita de dos de los actores con mayor proyección de este país: Amaia Salamanca y Javier Rey que una vez más, fueron víctimas de las controvertidas preguntas del presentados. La actriz, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva película ¿Qué te juegas?, apareció con un look diferente al que nos tiene acostumbrados, mucho más rubia que en otras ocasiones, algo que no pasó desapercibido para el presentador.

El comunicador alabó el nuevo color de pelo de la actriz y piropeó su belleza, sin embargo su posterior pregunta desató una oleada de críticas en las redes sociales: "¿Dirías que te cambia un poco la actitud cuando eres rubia? ¿Cuando te tiñes de rubio te sientes de otra forma o no?", preguntó. Salamanca no pudo evitar su cara de asombro y, tras unos segundos pensando su respuesta, contestó educadamente: "Es que me gusta mucho cambiar de look, con cada cosa nueva que me hago cambio de actitud porque me gusta el hecho de cambiar". En cambio, el conductor del programa continuó insistiendo: "¿Se lo recomendarías a Javier?". El presentador enseguida cambió de tema ante la estupefacción de sus invitados. Muy criticado fue también un comentario que realizó a Amaia Salamanca cuando demostró sus dotes para el boxeo: "Pegas muy fuerte para ser una actriz", comentó.

Pablo Motos, Amaia Salamanca y Javier Calle

No es la primera vez que las redes sociales ponen en tela de juicio las entrevistas que realiza el presentador en su programa. Algunas de las más sonadas de las que se recuerdas son sus preguntas sobre el regaeton a las actrices de Las chicas del cable o la vez que se obsesionó con la ropa interior de Pilar Rubio. "Primera machistada de Pablo Motos…preguntarle a Amaia Salamanca si se siente diferente al ir de rubia… Bravo Pablo, en tu linea", dijo uno de los tuiteros. "Esa agudeza. Esa capacidad para encontrar la pregunta adecuada a cada invitado que tiene Pablo Motos, es que me tiene asombr... Lo siento, no me sale, dijo otro.

#salamancaReyEH primera machistada de Pablo motos...preguntarle a Amaia Salamanca si se siente diferente al ir de rubia... Bravo Pablo, en tu linea — Quemaravilla21 (@Quemaravilla211) March 25, 2019

Esa agudeza, esa capacidad para encontrar la pregunta adecuada a cada invitado que tiene Pablo Motos, es que me tiene asombr> Lo siento, no me sale... — No ne gustan las mentiras. (@mentiras_nada) March 26, 2019

La culpa no es de Pablo Motos. La culpa es de los "invitadxs" que van a su programa. — @laalx_rzlv) March 26, 2019

- Pablo Motos: ah, pues eres muy fuerte para ser...

- Amaia Salamanca: para ser que?

- Pablo Motos: mmm para ser actriz..#SalamancaReyEH pic.twitter.com/qGTAmIEL7L — Paula J (@Paulajs11) March 25, 2019

Menuda perlita machista que has soltado señorito #pablomotos diciéndole a #amaiasalamanca "qué fuerte pegas para ser actriz" p> — Kevin Melara (@kevintxu6) March 25, 2019