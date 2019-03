Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, asistió como invitada a los tradicionales almuerzos organizados por la Peña Periodística El Cuarto Poder en el castizo restaurante Casa Lucio. Con un sencillo traje negro, zapatos de gran tacón y un solo anillo en el dedo, Isabel se presentó como una mujer sencilla, muy simpática en el trato, pero también muy directa. No tiene ningún problema de hablar temas personales y no solo se ciñe a los profesionales.

Después de un fugaz matrimonio, Isabel mantiene una relación con Jairo, un empresario que se dedicó hace años al mundo de la peluquería. "Llevamos juntos 2 años y medio, y es posible que después de la campaña nos casemos. No será una boda multitudinaria, todo lo contrario, será tranquila, sin mucha gente. No suele acompañarme a muchos actos, sobre todo durante el día, siempre lo he mantenido al margen de mi vida profesional. No somos mucho de salir de noche, pero si tengo algún evento tarde, siempre me acompaña. Me da muy buenos consejos, y me apoya", contó.

En el trascurso del almuerzo Isabel fue respondiendo a todas las preguntas que le hicimos y comentó las primeras medidas que tomaría en el caso de llegar a ser la próxima presidenta de la comunidad madrileña. "Bajaría los impuestos, a pesar de ser complicado porque en Madrid son muy bajos. Trataría de encontrar la manera de buscar ayudas en, temas de conciliación de mayores y niños, que vayan a ayudarles a las casas. En temas de alquileres, fomentar que la gente joven pueda acceder a un plan de viviendas, no solo en Madrid, también en pueblos cercanos lo que conllevaría a reforzar el transporte. Hacer centros de desintoxicación de jóvenes a consecuencia de adicciones. Y generar economía".

Díaz Ayuso y el periodista Carlos P. Gimeno | Elio Valderrama

Según contó ha hablado con los anteriores presidentes de la comunidad como Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre o Joaquín Leguina, y a todos les ha pedido consejo. "Les he preguntado en qué se han equivocado y por las cosas que hay por hacer. "Quiero quedarme con lo mejor de cada uno. Hay algunos que a pesar de estar ya apartados de la política, no dejan de estar pendientes de todo lo que ocurre. Con quien he tenido más trato ha sido con Aguirre y Cifuentes, y lo que se hizo con Cristina me parece bochornoso, y muy injusto. Me dio mucha lastima como salió, porque todos podemos ser carne de un video, en cambio Esperanza fue a través de las urnas. Con Ignacio González nunca tuve trato. Me preocupa que el socialismo o una izquierda radical gestione la Comunidad de Madrid. También me preocupa que repita Pedro Sánchez, que ahora sin tanta fuerza hace lo que hace, con más poder podría sería destructivo para España. Se está cayendo la economía y utiliza a los funcionarios, los ministerios, decretazos, a la televisión pública. Me preocupa mucho lo concerniente a Franco, es revolver la Transición, y lo que quiere decir que cuando todo eso pasó, nos equivocamos. Eso me preocupa", reiteró.

Al preguntarle por Manuela Carmena comentó que su trato es amable, aunque reconoció que tiene a Madrid abandonado. "No ha dado un buen titular a esta ciudad, creo que no controla al equipo que tiene detrás, están empobreciendo a Madrid, aparte de expulsar a las familias del centro". Isabel es una persona independiente, y tiene sus ideas muy claras. "Siempre he vivido de forma libre y sin hacer daño a nadie. A partir de ahí si hay alguien que me quiera fastidiar, es un riego que debo correr, no se sí me pasará". Lleva dos tatuajes: uno cerca de la muñeca, un recuerdo de cuando era joven, y otro en un costado que no se le ve. Le gustaban los piercings. "Antes llevaba tres en cada oreja, lo típico que a tus padres no le gustaban, ahora ya solo llevo dos agujeros en cada oreja, los otros se me han cerrado".