Humillación de Pablo Motos a Iglesias: "Ahora la casta eres tú"

Este martes comenzó en El Hormiguero la primera ronda de visitas de cara a las elecciones a la presidencia del Gobierno del próximo 28 de abril. Pablo Iglesias, líder de Podemos, fue el primer candidato en acudir al plató de Pablo Motos para analizar la situación de la política nacional y su regreso a la actividad política después de meses apartado por el nacimiento de sus hijos.

"Este programa no suele tratar temas de política a no ser que pase algo importante", comenzó diciendo el presentador. "Hemos querido dejar un espacio a los políticos para que la audiencia sepa quiénes son y qué quieren. Aunque Vox y PSOE han rechazado la invitación", aseguró. "Bueno, ¿y todavía no habéis fichado a ningún torero?", preguntó Motos. "Nosotros hemos fichado a una jueza y a un activista gitano, que ya es hora de que haya gitanos en el Congreso", respondió el líder del partido morado.

También hubo tiempo para hablar sobre su vida privada. Ante la pregunta de si el nuevo embarazo de su pareja Irene Montero "era buscado o fue una sorpresa", Iglesias comentó que todo se trató de "una sorpresa maravillosa".

La entrevista se tornó más seria cuando Iglesias aseguró que hay "gente que no se ha presentado nunca a las elecciones y que manda más que un político", algo que el presentador no aceptó y le recriminó que él ha sufrido presión exclusivamente por parte de los políticos. Motos salió en defensa de los empresarios asegurando que Podemos aún no presiona a los medios de comunicación "porque no tiene poder": "El que tiene poder lo ejerce, como los bancos y los empresarios. Yo te puedo contar mi experiencia. Llevo 30 años en los medios de comunicación, a mí nunca un banquero o empresario me ha presionado, pero políticos… ¡Estoy cansadito! Y vosotros no presionáis porque no tenéis poder".

El brutal zasca en directo de Pablo Motos a Pablo Iglesias en El Hormiguero que no se le olvidará en la vida. pic.twitter.com/4HE4CEWS8t — Ismael López Martín (@ismaelquesada) March 26, 2019

Sobre su nuevo hogar, el casoplón que el político adquirió en Galapagar, Motos quiso saber si volvería a comprarlo después del revuelo generado. "Yo te voy a ser muy sincero, me he hipotecado 30 años. Cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja, y a mí no me han regalado nada en la vida. Yo hice dos carreras, en la segunda con premio extraordinario. Y nadie ha puesto en cuestión mi tesis", contestó. Momento que aprovechó Motos para recordar sus palabras en las pasadas elecciones cuando acusó a los políticos de vivir en urbanizaciones de lujo y desconocer la situación real de las familias españolas.

Iglesias se excusó argumentando que realizó unas votaciones internas para saber lo que opinaban sus compañeros y los resultados de las mismas fueron favorables. "Fue mi peaje pagar". "El peaje político es haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta", contestó Motos desatando una gran ovación por parte del público. Aunque Iglesias intentó justificarse nuevamente diciendo que la casta son los políticos que roban y los que acaban en despachos de grandes multinacionales.