Kiko Rivera e Irene Rosales, "acojonados" con la última decisión de los espectadores

María Jesús Ruiz ha conseguido algo que parecía imposible: sacar de sus casillas a Irene Rosales. Durante la gala de este miércoles, Límite 24 horas, el programa mostró el vídeo de la fuerte discusión que la modelo y Kiko Rivera protagonizaron durante el debate del domingo y que acabó con acusaciones de "machista" hacia el dj. Tras el encontronazo, la ex modelo denunció en el confesionario la campaña de acoso y derribo a la que estaría siendo sometida por algunos de sus compañeros: "Ni me voy a defender. Simplemente voy a dejar que la audiencia, tras ver estas imágenes, decida. Quiero que ellos mismos vean y tomen la decisión que quieran", dijo. "No quiero que se hable mal de mí más".

Al ver las imágenes, Kiko aseguró que su compañera merece "un Oscar" por el "papelón" que está haciendo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: "María Jesús sabe manejar muy bien la televisión, los tiempos, sabe hacerse sentir la machacada. Lo que no sabe es que yo también sé de esto. Yo llevo toda mi vida en televisión". "Yo no soy culpable de que tú digas lo que dices, eres un sinvergüenza", replicó ella.

El presentador preguntó a Irene Rosales si cree que María Jesús "ha creado un personaje para llegar a la final": "Yo no quería creerlo. De hecho, aunque ella diga que le tengo tirria, la he defendido en muchísimas ocasiones. Yo he discutido con Antonio Tejado por ella. He ido tanto a decirle las cosas que me parecían bien como las que me parecían mal. Pero después de lo del otro día creo que lo que ella ha tenido conmigo es una actitud falsa. Si analizo ciertos momentos, sí creo que es un personaje. Por ejemplo, cuando dijo que la marginábamos".

Por su parte, María Jesús aseguró que tan solo se ha defendido de los ataques. "¡Busca un vídeo en el que yo te ponga verde!", exclamó Irene fuera de sí. "Hombre, si yo me entero de que tú hablas mal de mí, ¿encima te voy a ir a tocar las palmas?" continuó, a lo que la andaluza contestó: "¡Has tardado tres meses en sacar su carácter!". "¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¡Yo el carácter no lo he tenido que sacar porque no he tenido un enfrentamiento con nadie y tú con más de la mitad de la casa! Por algo será, ¿no? Yo en ningún momento he dicho que seas mala. Yo tan solo he criticado que lo que hayas dicho de mí en el confesionario es de ser falsa", dijo Irene enfurecida.

Se trataba de una noche muy importante ya que uno de los nominados saldría de la zona de peligro. Finalmente María Jesús fue salvada de la nominación gracias a la audiencia al sumar poco menos del 15% de los votos. Las caras de Kiko e Irene lo decían todo: la salvación de su nueva enemiga supuso un duro varapalo para el matrimonio, cada vez más posicionados contra la miss España. Tras este discurso, Mila Ximénez verbalizó en el plató lo que muchos seguidores escribieron en redes sociales: "Kiko e Irene se han quedado acojonados. Ahora veremos cómo Irene se acerca poco a poco a María Jesús esta semana".