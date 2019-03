Telecinco pone en marcha su nuevo reality: un 'GH' con los colaboradores de 'Sálvame'

Aunque para muchos Sálvame ya es considerado un reality en sí mismo, Vasile quiere llevar el show de las tardes de Telecinco a un nuevo nivel. El formato es uno de los pocos magacines de nuestra pequeña pantalla que ha logrado que sus colaboradores sean más protagonistas que los propios famosos de los que hablan. Ellos y sus vidas se analizan y debaten en las entregas del formato y por ello no sorprende que la cadena haya decidido crear su propio reality.

Los responsables de Mediaset no están dispuestos a que su parrilla se quede vacía entre el final de Gran Hermano Dúo y Supervivientes 2019 y están pensando en llenar la casa vacía de Guadalix de la Sierra de colaboradores de Sálvame, tal y como adelanta El Confidencial. Por ahora, poco más se sabe sobre este nuevo proyecto, pero la intención es que no se prolongue más de un fin de semana y sirva como nexo de unión entre sus dos exitosos realities. Aunque las fechas no están del todo cerradas, es previsible que arranque el fin de semana del 13 de abril ya que la intención es que termine antes del jueves 11 de abril. No sorprendería que si finalmente tiene éxito, se prolongue durante toda la Semana Santa.

Tampoco se conocen los nombres de los colaboradores que convivirán, pero la lista es muy extensa y además de los fijos como Kiko Hernández, Lydia Lozano o Mila Ximénez, también se les podrían unir los colaboradores más esporádicos como María Lapiedra, Miriam Saavedra, Rafa Mora, Gustavo González, Antonio Montero, Laura Fa o Belén Rodríguez. Aunque de realizarse finalmente, sería imposible que el casting estuviera compuesto de forma íntegra por la primera fila de colaboradores del programa.